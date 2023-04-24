Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призвало не оставлять пластмассовые цветы на кладбищах на Радуницу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежегодно на Радуницу кладбища пополняются искусственными цветами. Места погребения превращаются в цветной ковер из пластиковых букетов, порождая огромную проблему для природы и человека. Искусственные цветы негативно влияют на окружающую среду и здоровье населения, перемещая пластиковые частицы и опасные составляющие. Чаще всего их делают из дешевых и не всегда безопасных материалов, для придания стойкости неоднократно обрабатывают химией, а потом окрашивают токсичными анилиновыми красками, способными вызывать при контакте головокружение, головную боль и общую слабость», — рассказали в Минприроды.

Такие цветы не поддаются переработке, поскольку идентифицировать вид материала, из которого их изготавливают, очень сложно. Сортировать искусственные растения не удается, и, как итог, они оказываются на свалках, тем самым увеличивая антропогенную нагрузку на окружающую среду.

«Пластмассовые цветы начинают выделять токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Срок их разложения составляет несколько сотен лет. А при сжигании такого мусора в атмосферу попадают тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей. Каждый год после религиозных праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых растений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Официального запрета на использование искусственных цветов нет, однако Минприроды призывает отказаться от таких украшений при благоустройстве мест погребения. В качестве альтернативы можно использовать живые растения в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонную траву, вечнозеленые хвойные деревья, а также букет свежесрезанных цветов.

sb.by