У многих порой возникают вопросы, добавляются ли к отпуску праздничные дни и оплачиваются ли они работодателем.
Как правильно с точки зрения законодательства уходить в трудовой отпуск во время праздников, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Согласно Трудовому кодексу работники могут уходить в оплачиваемые отпуска во время праздничных нерабочих дней. Однако если на ваш отпуск выпадает несколько выходных дат (к примеру, 25 апреля, 1 мая и 9 мая), то в число календарных дней отпуска они не включаются и, стало быть, не оплачиваются. Таким образом, к трудовому отпуску добавляются три дня.
В ведомстве напоминают, что идти в отпуск с праздничного дня (например, с 1 мая) недопустимо. По законодательству вас могут отправить отдыхать либо на день раньше, либо на день позже – то есть в обычный, непраздничный, день.
В этом году в Беларуси объявлено несколько государственных праздников и праздничных дней, которые считаются нерабочими. Это 1, 2 и 7 января, 8 марта, 25 апреля (Радуница), 1 и 9 мая, 3 июля, 7 ноября и 25 декабря.
Ранее в Минтруда рассказали, в каких случаях может быть прерван отпуск по уходу за ребенком. Например, он прерывается в случае предоставления матери ребенка отпуска по беременности и родам. То есть если она родила еще одного ребенка, при этом первому еще не исполнилось три года.
Также декретный отпуск досрочно может быть завершен, если мать или отца (того, на кого оформлен отпуск) лишают родительских прав и помещают ребенка в детский дом. Кроме того, к таким случаям можно отнести смерть ребенка, а также выход работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, на работу, в том числе не неполный рабочий день.