Как правильно с точки зрения законодательства уходить в трудовой отпуск во время праздников, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно Трудовому кодексу работники могут уходить в оплачиваемые отпуска во время праздничных нерабочих дней. Однако если на ваш отпуск выпадает несколько выходных дат (к примеру, 25 апреля, 1 мая и 9 мая), то в число календарных дней отпуска они не включаются и, стало быть, не оплачиваются. Таким образом, к трудовому отпуску добавляются три дня.

В ведомстве напоминают, что идти в отпуск с праздничного дня (например, с 1 мая) недопустимо. По законодательству вас могут отправить отдыхать либо на день раньше, либо на день позже – то есть в обычный, непраздничный, день.

В этом году в Беларуси объявлено несколько государственных праздников и праздничных дней, которые считаются нерабочими. Это 1, 2 и 7 января, 8 марта, 25 апреля (Радуница), 1 и 9 мая, 3 июля, 7 ноября и 25 декабря.

Ранее в Минтруда рассказали, в каких случаях может быть прерван отпуск по уходу за ребенком. Например, он прерывается в случае предоставления матери ребенка отпуска по беременности и родам. То есть если она родила еще одного ребенка, при этом первому еще не исполнилось три года.