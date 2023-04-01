Депутат районного Совета депутатов, директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич:



— Вопросы, которые озвучил Президент, касаются каждого белоруса. Они насущны и злободневны, и требуют решения, в центре которого — сохранение мира.

Мир — это то, что сегодня волнует каждого без исключения. Внешнее давление, обстановка на границе, санкции — это то, что наши оппоненты используют в нечестной войне. Наш лидер уверил, что сделает все необходимое, чтобы гарантировать нам безопасность. Его слова не вызывают сомнения. Мы под надёжной защитой, которую нам гарантирует и силовой блок.

Меня, как депутата, волнует развитие сельских территорий, которые по заверению главы государства, продолжат развиваться, ведь качество жизни на селе не должно отличаться от городской. Поэтому пристальное внимание было уделено поддержке регионов, закреплению молодых специалистов на селе.

Конечно же, с особым интересом слушал все, что касается вопросов образования, патриотического воспитания, молодежной политики. Особый акцент был сделан на культурном импортозамещении, ведь нам есть чем гордиться в этом плане.

Мне очень импонирует фраза Александра Лукашенко, что патриота может воспитать только патриот. И это уже в полной мере зависит от нас. Поэтому будем работать, засучив рукава. Свое счастливое будущее и безоблачное завтра будем строить сами.