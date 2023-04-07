В ближайшее время в г. Буда-Кошелево планируется к заселению многоквартирный жилой дом, в составе квартир которого имеется и арендное жильё.

Получить во владение и пользование арендное жилье может любой гражданин, однако определенные категории граждан имеют преимущественное право.

В первую очередь государственное арендное жилье имеют право получить:

— госслужащие;

— обучавшиеся на бюджете молодые специалисты на время трудовых отношений;

— военнослужащие;

— назначенные на должность работники в случае их переезда из другого населенного пункта. Условие — отсутствие замены из работников данного населенного пункта;

— лица, работающие по договору о подготовке научного работника высшей квалификации, ученые, профессора-преподаватели и работники культуры;

— тренеры спортивных учреждений и национальных команд;

— медработники, педагоги, работники культуры. При этом важно наличие заключенного с ними 5-летнего контракта и подтверждение, что определенной местности нужен специалист;

— медработники и педагоги учреждений соцобслуживания и организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

При получении первоочередного права на арендное жилье важно, чтобы у данных работников и членов их семей в населенном пункте по месту работы не было в собственности жилых помещений. Исключение — комнаты в общежитиях по договору найма.

Во вторую очередь арендное жилье получают граждане, включенные в списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

И только при отсутствии заявлений от граждан второй очереди арендное жилье может быть предоставлено остальным гражданам, претендующим на получение государственного арендного жилья.

Информация о наличии свободного арендного жилья, его характеристиках, размерах арендной платы и сроках обращения за предоставлением жилья размещается на официальном сайте Буда-Кошелёвского райисполкома в подразделе Жилищная политика.

Заявление на предоставление жилого помещения подается после размещения информации о наличии арендного жилья в службу «одно окно» Буда-Кошелёвского райисполкома. При себе необходимо иметь только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В этой теме, важно отметить о необходимости своевременного внесения гражданами изменений в состав семьи, с которым состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И в описанной жизненной ситуации граждане также обращаются с заявлением в службу «одно окно». С дополнительной информацией можно ознакомиться в разделе Одно окно официального сайта Буда-Кошелёвского райисполкома. Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142, телефон службы: 7 28 34, Е-mail: odnookno@buda-koshelevo.gov.by