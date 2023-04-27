Ровно 62 года назад в Беларуси был создан Фонд мира: для того чтобы координировать работу международного сотрудничества. Общественное объединение не словом, а делом доказало, что только дипломатия способна возродить мир и согласие между странами. На Гомельщине деятельность фонда неразрывно связана с именем Тимофея ГЛУШАКОВА, четверть века возглавляющего областное отделение. Накануне памятной даты «Гомельская праўда» пообщалась с Тимофеем Ивановичем, чтобы узнать, как ему удается договариваться с людьми, находить общий язык с представителями разных конфессий и не терять веру в мирное будущее.

Знаю, что такое война

Председатель областного отделения Белорусского фонда мира родился в деревне Янковщина Витебской области в 1934 году. Детство было непростым. И без того небольшую семью разделила война, отец ушел на фронт, брата призвали в армию. С матерью остались только малыши – сестра и Тимофей:

– Я не понаслышке знаю, что такое война и террор. Видел собственными глазами, как сожгли нашу деревню, трижды был на грани смерти. Пришлось жить в землянке, кругом взрывались снаряды, постоянно пролетали пули.

Именно поэтому для Тимофея Глушакова 9 Мая – главный праздник в жизни, намного важнее дня рождения. Именно поэтому каждый год он со слезами на глазах смотрит московский и минский парады, участвует во встречах с молодежью и не забывает поддерживать ветеранов. Для их комфорта областное отделение фонда мира регулярно приобретает и передает необходимый инвентарь в гос­питаль инвалидов Великой Отечественной войны, другие больницы. Традиционно юные миротворцы области присоединяются к маршам памяти, ухаживают за местами боевой славы, могилами погибших солдат. Не остается в стороне фонд и от темы сожженных деревень:

– До сих пор перед глазами стоит наша горящая Янковщина. Поэтому когда поступила инициатива построить каплицу и установить мемориальные доски пяти сожженным деревням Брагинского района, средства выделили не раздумывая. Дети должны это видеть и помнить. Каждый год десятки школьников присоединяются к нашей акции «Дорогами сожженных деревень». Ни одно мероприятие не проводим без молодежи, ведь от них зависит будущее нашей страны и мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы война не стала реальностью для следующих поколений.

НУЖНО ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ

Тяга к знаниям у Тимофея Ивановича была невероятная. Как, собственно, у большинства детей послевоенного поколения. Миротворец вспоминает, что школы как таковой не было, учились в землянке. Вместо парт были козлы для дров, ученики сидели по обеим их сторонам:

– Так занимались два года, потом построили небольшой домик. А в среднюю школу ходил за семь километров от деревни. Она дала мне дорогу в жизнь: здесь я вступил в комсомол, стал секретарем, активно участвовал в общественной жизни. Выпустился с серебряной медалью.

Успехи в учебе, уверен Тимофей Глушаков, это заслуга классного руководителя Тамары Григорьевны Кливенковой. Отсюда и акция фонда мира «Классный руководитель – главный воспитатель и миротворец», которую областное отделение инициировало несколько лет назад:

– Именно этот человек воспитывает вместе с родителями лучшие качества в ребенке. Дает путевку в жизнь, помогает с выбором будущей профессии и направляет. Растит истинного гражданина страны. Поэтому нельзя забывать про классных руководителей, это вторые мама и папа.

Дальше в жизни главного миротворца Гомельщины было студенчество в Витебском ветеринарном институте, поднятие целины, работа в сельском хозяйстве. Почти девять лет первый секретарь Брагинского райкома КПБ, более 15 лет заведующий отделом топлива Гомельского облисполкома. По большому счету всю жизнь посвятил работе с людьми – труд нелегкий, но такой важный. Тимофей

Иванович – руководитель требовательный, но справедливый:

– Стараюсь в каждом человеке заметить изюминку и указать на нее – он же тогда завтра будет лучше работать. Требовать и проверять нужно, но должна оставаться человечность. Доверять людям – большой дар, который не каждому дается. Как говорил активист и дважды Герой соцтруда Владимир Бедуля, если прошел день, а я ничего не сделал доброго для людей и общества, значит, я прожил зря. Организуем работу так, чтобы считали не зря общественной организацией.

Когда миротворческое движение начало активнее развиваться, нужен был грамотный координатор, должность председателя областного отделения предложили Тимофею Ивановичу. И он согласился:

– Нисколько не жалею, что возглавляю эту организацию вот уже 25 лет. Все наши акции и мероприятия проходят не для галочки, а действительно с душой и для дела. Дети – главные посланники мира, мы все это устраиваем для них. Неспроста в Гомельской области несколько десятков миротворческих отрядов, а в этом году статус школы мира получили еще несколько учреждений образования нашего региона. Уже тридцать лет действует международный лагерь дружбы детей славянских народов «Крынічка». Чувство сплоченности между детьми – вот что для нас главное.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТЫДНО

За два десятка лет Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира стало одним из лучших в стране. Здесь задают тренды, дают старт новым акциям: «Дорогое слово «Мама», «Славим человека труда», марши по местам чернобыльской трагедии:

– Люди жертвуют только потому, что видят – мы используем деньги строго по назначению. Нужно восстановить монумент? Помогаем. Нужно выделить дому семейного типа? Поддерживаем. В последние годы активно подключились к поощрению медиков, которые боролись с ковидом в пандемию. Сегодня, когда наш мир так хрупок, особенно важно показывать труд простого человека, который обеспечивает стабильность нашего государства.

Одним словом, сделано много. Но на этом Тимофей Иванович останавливаться не собирается, у него еще планов много. И все-таки главной своей задачей он считает поддержку внешнеполитического и внутригосударственного курса нашей страны через содействие международному сотрудничеству, дружбе и единству. На недавнем Форуме народов России и Беларуси, который собрал около сотни участников из Гомельской, Минской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской областей и Владикавказа, стало очевидно: областное отделение фонда мира выполнило свою основную миссию и сплотило детей из разных стран. Конечно, в этом большая заслуга Тимофея Глушакова.