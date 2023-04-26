Дата и время случившегося на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции внесены во все энциклопедии мира: 26 апреля 1986 года, 1 час 23 минуты 45 секунд. Взрыв, пожар, огромный выброс радиации…

Последствия катастрофы оказались особенно тяжелыми для Беларуси: в зону радиоактивного заражения попало более 3,5 тысячи населенных пунктов, где жили свыше двух миллионов человек. 479 деревень и поселков исчезли с карты нашей страны. Основную тяжесть чернобыльской трагедии приняла на себя Гомельская область.

Деревни Пирки Брагинского района больше нет на карте

Мы всегда будем помнить тех, кто с первых минут встал на защиту мирных людей от взбесившегося атома. Не забудем подвиг земляка, уроженца Брагинского района, командира отделения пожарной части на ЧАЭС Василия Игнатенко, который вместе с бойцами первого эшелона укрощал огонь на крыше горящей станции. Солдат срочной службы, проводивших дезактивацию загрязненных территорий, и моряков Северного флота, приславших дозиметрические приборы с подводных лодок (был тогда и такой эпизод, о нем рассказывал на страницах «Гомельскай праўды» бывший начальник штаба гражданской обороны Гомельской области Дмитрий Жуковский).

На пункте специальной обработки транспорта. Хойникский район. 1986 год

Особая признательность находившимся у власти людям, которые достойно прошли испытание Чернобылем. В первую очередь Николаю Григорьевичу Войтенкову и Александру Адамовичу Граховскому: им приходилось брать на себя ответственность и принимать нелегкие, но необходимые решения. Именно они занимались эвакуацией жителей сначала из 10-километровой, затем из 30-километровой зоны заражения, помогали организовывать быт переселенцев. В связке с ними самоотверженно действовали кадры районного звена: в те дни передовая проходила через Брагинский, Наровлянский, Хойникский районы.

Прощай, родная хата!

Через несколько лет, когда распался Советский Союз и Беларусь оказалась наедине с Чернобылем, последовали новые вызовы. Но проблемы решались, хотя не без сложнос­тей. Стараниями и настойчивостью местной власти в Гомеле был построен центр радиационной медицины и создан медицинский университет. Благодаря поддержке государства (сейчас работает шестая программа по преодолению последствий катастрофы) усилена социальная защита населения, обеспечивается радиационная безопасность, возрож­даются загрязненные земли.

Так хоронили грязные деревни

Страхи и домыслы остались позади, наш край активно развивается и хорошеет с каж­дым днем. Жизнь продолжается!

Сотрудники Хойникской районной санстанции проводят дозиметрический контроль. 3 июня 1986 года





Источник: http://gp.by

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