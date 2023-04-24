Воспитанники секции спортивной акробатики «Akrobatickids» приняли участие в ежегодном открытом Международном гимнастическом фестивале «Gym for Life. Belarus-2023», откуда вернулись с заслуженной победой.

Традиционно фестиваль – это большое красочное шоу с яркими декорациями, необычным реквизитом и нарядными костюмами участников. А еще это море позитива, грации и любви к спорту. 8-9 апреля Дворец спорта в Минске собрал более 1500 участников из 5 белорусских городов. Организатором масштабного мероприятия выступил гимнастический клуб «Принцесса спорта».

На протяжении двух дней 120 команд юных гимнастов от 4 до 16 лет демонстрировали свое мастерство, ловкость, гибкость, хореографию и физическую подготовку. Выступление ребят оценивало компетентное жюри, в составе которого были мастера спорта международного класса, победители и призеры чемпионатов и игр. Особое внимание уделяли общему впечатлению от номеров, их зрелищной ценности, оригинальности, технике, качеству и безопасности.

Следует сказать, что наши ребята под руководством профессиональных тренеров Натальи Михальковой и Ксении Магдеевой показали отличную подготовку, заняв 1-е место в соревнованиях. Их выступление было невероятно ярким, зрелищным и техничным. Они продемонстрировали отличную подготовку, спортивный азарт и стремление к победе.

Уверены, что впереди у юных акробатов будут новые достижения и покорения спортивных высот.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото предоставлено организаторами фестиваля