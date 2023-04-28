Прием граждан провел главный правовой инспектор труда Республиканского комитет Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Андрей Кошаркар совместно с заместителем прокурора района Антоном Бобылевым. Участие в приеме также приняла председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева.

В ходе правого просвещения по вопросам трудового законодательства состоялась встреча с работниками Дуравичской средней школы. Также была проведена беседа с учащимися учреждения образования по профилактике девиантного поведения и правонарушений с использованием сети Интернет.

В ходе правового приема специалисты консультировали обратившихся по вопросам, связанным с защитой их трудовых прав и социально-экономических интересов. За юридической помощью обратились два человека. Их волновали вопросы предоставления служебного жилья по договору найма и возможность возмещения стоимости путевки работающему члену профсоюза.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бырнышевой