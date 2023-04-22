Напомним, что заработанные на нём средства в равных долях направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти и на создание республиканского центра патриотического воспитания молодёжи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Денежные средства, заработанные на республиканском субботнике, перечисляются на отдельный текущий счет райисполкома BY74 AKBB 3642 4096 8003 7310 0000, открытый в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель ул. Фрунзе, д. 6а, БИК AKBBBY2Х, УНН 400041635.