На «горячую линию» Комитета госконтроля Гомельской области обратилось более 70 жителей г. Гомеля и 5 районов области (Гоомельского, Ветковского, Мозырского, Жлобинского, Ельского) с жалобами на ненадлежащее состояние, некачественный и несвоевременный ремонт улично-дорожной сети, отдельные обращения рассмотрены контролерами с выездом на место.

В числе основных причин такого положения дел непринятие эксплуатирующими организациями и местными органами власти мер по своевременному ремонту дорожного покрытия.

Например, в г. Ветка пока не начат ремонт проезжей части улиц Садовая, Белорусская и Хуторская (имеются многочисленные выбоины), в г. Жлобине на улице Шоссейная, участке улицы Советская отсутствует пешеходная часть дороги. Жители г. Мозыря посетовали на низкое качество ямочного ремонта дорожного покрытия по переулку Юнатов.

Комитетом предложено местным органам власти обеспечить принятие мер по разрешению поднятых гражданами вопросов. Рассмотрение обращений взято на контроль».

Председатель Комитета А.А. Игликов