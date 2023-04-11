Сегодня День депутата с участием депутатов Гомельского областного Совета депутатов Галины Трибунах, Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Натальи Киселевой прошел на территории Рогинского сельсовета.

В рамках Дня депутата прошла встреча представителей законодательной власти с трудовым коллективом Рогинской средней школы. Наталья Киселева и Галина Трибунах довели до работников учреждения образования основные тезисы и посылы, с которыми Президент страны обратился к белорусскому народу и парламенту.

– Сейчас в условиях экономических санкций, внешнего давления и агрессии со стороны Запада нам важно обеспечить продовольственную безопасность страны, наращивая объемы производства продукции и ее экспорт, развивая передовые технологии и работая над импортозамещением. И, что крайне важно, мы должны сохранить суверенитет и независимость нашей страны, – отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Продолжился День депутата приемом граждан. В числе вопросов, волнующих сельчан, – ремонт дороги и очистка шахтных колодцев. Следует сказать, что данные проблемы услышаны и будут решаться.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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