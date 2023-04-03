Конфликт между киевским режимом и Украинской православной церковью Московского патриархата, который длился с 2014 года, похоже, достиг кульминации. В своем стремлении уничтожить все русское наследники Бандеры и Шухевича сначала принялись сносить советские памятники, после чего начали применять физическую силу к неугодным. Украинские неонацисты не останавливаются ни перед чем. Предметом уничтожения и гонения ныне стали духовные скрепы славянства и православие. Одна из пуповин, связывающих славянские народы, главная православная святыня страны — Киево-Печерская лавра — подверглась принудительной фактической ликвидации. Лавра устояла при большевиках, а вот нападок киевской хунты может не пережить…

19 марта 2023 года. В Киево-Печерской лавре

Атака на православие

В Украине новейшего периода становится нормой плевать на законы, занимаясь мародерством и различного рода зверствами. Пока больше всех в этих вопросах преуспевают ныне действующий президент Украины Зеленский и сотрудники украинской СБУ, для которых, по всей видимости, не осталось ничего святого. А иначе как назвать объявленную борьбу не только с советскими памятниками и русскоязычным населением, но и православием? И без того оскверняющие мыслимые и немыслимые нормы международного права и здравого смысла, власти Украины на голубом глазу нашли еще один решительный объект для нападок — Киево-Печерскую лавру. В декабре прошлого года Зеленский выступил с невообразимым не только по нынешним, но и довоенным меркам заявлением о том, что деятельность второй по числу прихожан церкви в стране — Украинской православной церкви — может быть запрещена. В частности, Советом национальной безопасности и обороны было принято решение о мерах против УПЦ МП. Среди них — поручение внести в парламент законопроект о запрете «аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций» и активизация работы по борьбе с российскими спецслужбами в УПЦ. Кампания против населяющих лавру монахов, к слову, началась за месяц до этого. В середине ноября СБУ наведалась в храм Киево-Печерской лавры. Поводом для внезапного визита стало видео, слитое в сеть. Украинские власти нашли крамолу в словах одного из песнопений, которое исполняли верующие. Последовавшие за этим гонения, как цинично объявили украинские власти, явились средством «недопущения использования комплекса в качестве ячейки русского мира».

Акция устрашения

Притеснения, начавшиеся при Петре Порошенко, во времена президентства Зеленского не просто усилились, а достигли невероятных масштабов. Чего стоит предписание руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра» к представителям УПЦ Московского патриархата покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Там посчитали, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества. Кроме того, глава заповедника Рудник напомнил об указе президента Украины от декабря 2022 года, согласно которому вводятся персональные санкции против представителей религиозных организаций, связанных с Россией. Выступивший с очередным обращением «борец за духовность» Зеленский фактически подтвердил факт своего личного решения по изгнанию православных монахов из Киево-Печерской лавры, заявив, что «это движение на укрепление духовной независимости Украины». Не найдя ничего лучше, он назвал происходящее «вполне законными» шагами, которые украинцы, по его мнению, одобряют.

Монахи Киево-Печерской лавры в отчаянии от происходящего напрямую обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив ему о предвыборном обещании принести религиозный мир в Украину. Братия, обратившаяся к властям киевского режима, просила даже не защиты, а элементарного соблюдения законов. Правда, президент Украины их вряд ли услышит. Его подчиненные предписали священникам канонической УПЦ покинуть лавру. Их место должны занять монахи, поддерживаемой властью раскольнической ПЦУ. Ей при поддержке силовиков уже отдана часть помещений. Например, трапезный храм, в котором недавно власти устроили рок-концерт с песнями об уничтожении Москвы и убийствах русских.

Политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Антон Попов в этой связи обращает внимание, что за подлинно иезуитскими формулировками и действиями киевского режима видна неприкрыто бесовская сущность происходящего:

— Дело в том, что захват лавры и ее отложение от Московского патриархата — давняя мечта коллективного Запада. Со времен принятия Брестской унии этот оплот православия неоднократно пытались отобрать у верующих: монахам даже приходилось брать в руки оружие, дабы объяснить непрошеным гостям всю глубину их заблуждений.

Во время Великой Отечественной войны немцы взорвали Успенский собор — так велика была ненависть гитлеровцев к православной твердыне. Глава киевского режима и вовсе поступил в стиле худших библейских тиранов — не пустил священников на порог резиденции и заставил больше двух часов прождать у закрытых дверей. В итоге этого издевательского перформанса к архиереям вышли представители профильных комитетов офиса президента, но передавать им послание священнослужители отказались. А затем над Киевом завыла воздушная тревога (оказавшаяся, что характерно, ложной), и делегация была вынуждена спешно ретироваться с Банковой.

«Исключительное» православие

Украинская власть приготовила для монахов Киево-Печерской лавры такой вариант: от Украинской православной церкви придется отказаться. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил братии, которая хочет остаться в Лавре, уйти в раскол.

— Жизнь монахов на территории лавры может быть продолжена. Для этого, например, они могут перейти в ПЦУ, как вариант. Для нас главное — переезд (назовем это так) иерархов УПЦ как подсанкционных лиц из лавры, — раскрывает планы Киева министр.

Решится ли власть в условиях военного противостояния пойти на радикальные меры и запретить каноническое православие, пока с уверенностью не может сказать никто. Однако произошедший скандал явно выступает лишь одним из звеньев в цепочке искоренения УПЦ нынешним киевским режимом. Очевидно следующее: главная цель хунты в этой религиозной войне — Киево-Печерская лавра, один из мировых центров православия и духовное сердце восточно­славянских земель.

Политолог Петр Петровский, комментируя выдворение УПЦ из Киево-Печерской лавры, акцентировал, что это произойдет до дня празднования Пасхи, так как определенный политтехнологический пафос требует с помпой организовать мероприятия раскольников в день главного православного праздника на территории лавры:

— Можно ожидать, что за Киево-Печерской последует «отжим» Почаевской и Святогорской лавр, а также всего остального имущества УПЦ. Каноническая православная церковь в Украине лишится юридического статуса и имущества. Киевский режим фактически выбрал путь Речи Посполитой, которая юридически ликвидировала православие на своей территории в 1596 году, что вызвало глубокий политический кризис.

Православная церковь смогла восстановиться лишь спустя десятилетия в 1620‑е гг., но религиозные притеснения тогда сыграли злую шутку, вылившись в казаческо-крестьянские войны и дальнейшие разделы Речи Посполитой. Повторит ли киевский режим закат Речи Посполитой? Все это зависит от серьезности целеполагания Москвы довести СВО до логического выполнения заданных целей. Время покажет, останется ли РПЦ церковью, где «нет ни эллина и иудея», или превратится в юрисдикцию, выгодную для Константинополя, «церкви для русских». Но сам момент говорит, что православие сейчас переживает точку бифуркации.

Сказано

­­Президент Беларуси Александр ­­Лукашенко:

— Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей.

В ходе посещения храма Преподобных Оптинских старцев в Минске, 7 января 2022 г.

Источник: http://gp.by

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