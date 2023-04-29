Ночные заморозки до 2 градусов ожидаются в Беларуси 30 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью будет переменная облачность и без осадков. Утром и днем ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, местами прогнозируются заморозки до 2 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.

БелТА