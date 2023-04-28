Кассовый аппарат для ИП: нужен ли?

Кассовый аппарат – это инструмент, без которого сегодня невозможно вести бизнес. И не только потому, что это удобно. С 1 января 2023 года согласно законодательству РБ кассой должны пользоваться все – и индивидуальные предприниматели, и юрлица. Не использовать кассовый аппарат разрешается только ремесленникам, самозанятым, при оказании некоторых услуг в сельской местности, при продаже рыбы из цистерн и использовании детских развлекательных аппаратов.

Онлайн-касса для ИП: что это такое и как работает?

Нынешние контрольно-кассовые аппараты не похожи на те, которые раньше использовались предпринимателями для расчёта за товары и услуги. Это кассовые аппараты нового образца. Их также часто называют онлайн-кассами, поскольку они подключены к интернету и передают всю информацию о совершаемых платежах сразу в налоговую. Сегодня можно говорить о том, что кассовые аппараты с терминалом для ИП – это мини-компьютер с операционной системой.

Такие кассовые аппараты фиксируют все проводимые операции в режиме «здесь и сейчас» и отправляют данные оператору фискальных данных (ОФД). Другими словами, ОФД выполняет роль посредника между налоговыми органами и предпринимателем. Соответственно онлайн-касса для ИП – это инструмент для упрощённого взаимодействия с налоговой.

Программная касса Альфа Банка: преимущества и как подключить

Альфа Банк предлагает индивидуальным предпринимателям Альфа Кассу. Это идеальное решение для бизнеса 3 в 1. Что это значит? Альфа Касса выполняет сразу три функции: кассового аппарата, POS-терминала и принтера с чеком.

Такой кассовый аппарат с терминалом для банковских карт можно передавать курьеру, чтобы принимать оплату за товары и услуги в любом месте. Это особенно актуально для сферы услуг – кафе, ресторанов, отелей, гостиниц, служб доставки.

Обучиться работе с Альфа Кассой можно в течение пяти минут – у устройства тщательно продуманный интерфейс. Вариантов приобретения Альфа Кассы несколько: можно взять её в рассрочку, купить или пользоваться ею бесплатно в рамках пакета услуг для бизнеса «Большие продажи». Не менее важный бонус для предпринимателей, которые делают выбор в пользу Альфа Кассы, – бесплатное техническое сопровождение: все расходы по ремонту POS-терминала Альфа Банк берёт на себя.

Торговый эквайринг с Альфа Кассой

Все вопросы решаются за одно посещение банка. Вам не придётся собирать горы документов и ходить с ними по инстанциям, чтобы всё зарегистрировать. Этим занимаются сотрудники банка, причём бесплатно. Вам потребуется только встретить курьера с Альфа Кассой у себя дома или в офисе после завершения всех процедур по оформлению. С момента подписания договора до интеграции Альфа Кассы в ваш бизнес проходит примерно 15-20 рабочих дней.

Торговый эквайринг с онлайн-кассой – это выгодный инструмент для бизнеса, который позволяет в удобном формате вести расчёты с покупателями, а также упрощает взаимодействие с налоговой. Любому предпринимателю стоит задуматься о том, чтобы интегрировать такую услугу в свой бизнес.

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