Из Дивинского детского дома в Центр помощи «Вера» поступило обращение. В своем письме администрация учреждения просит помочь собрать для выпускников детского дома полуторные комплекты постельного белья и наборы банных полотенец.

Стены детдома в мае покинут 14 юношей и девушек. Посвященная выпускникам праздничная программа пройдет 19 мая. Одни продолжат учебу в учреждениях образования, где будут получать будущую профессию, другие начнут самостоятельную жизнь. Каждому выпускнику необходимо подготовить набор вещей первой необходимости.

Комплекты постельного белья и полотенец будут переданы в соцучреждение и понадобятся молодым людям на новых местах проживания. В общей сложности для приобретения необходимых наборов для 14 выпускников требуется 3 тысячи рублей.

Центр помощи «Вера» рассчитывает, что необходимая сумма будет собрана благодаря неравнодушным людям и организациям. Для этого нужно внести посильное пожертвование на благотворительный счет Центра с указанием цели платежа «Помощь сиротам».