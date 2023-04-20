Сегодня информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством заместителя председателя районного исполнительного комитета Артема Гришая провела встречу с работниками ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Общаясь с работниками банковской сферы, Артем Сергеевич отметил, что красной нитью в Послании Президента белорусскому народу и проходит тема независимости и суверенитета нашего государства, сила которого в народном единстве перед всеми вызовами времени. В ходе встречи были также обсуждены и вопросы сохранения исторической правды и безопасности Беларуси, социальной поддержки населения, экономики, развития регионов.

Артем Сергеевич и члены ИПГ райисполкома довели до сведения трудового коллектива информацию о социально-экономическом развитии Будакошелевщины, подробно остановившись на инвестпроектах, реализуемых в нашем районе, ответили и на волнующие работников банка вопросы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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