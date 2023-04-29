Белорусский республиканский союз молодежи дает 1 мая старт общереспубликанской эстафете «Ганаруся роднымi сімваламi», посвященной Дню Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Вероника Гудкова.

«Государственные флаг, герб и гимн — важные атрибуты нашей молодой независимой и суверенной страны, выражающие основные ценности и идеалы общества. Их популяризация способствует развитию национального самосознания и патриотизма. Одной из важных задач развития системы патриотического воспитания молодежи является формирование у юношей и девушек любви к Родине, уважения к истории страны, бережного отношения к государственным символам Республики Беларусь и национальным традициям. На реализацию этих целей направлена общереспубликанская эстафета «Ганаруся роднымi сімваламi», которая пройдет в этом году с 1 по 15 мая «, — рассказала Вероника Гудкова.

В этом году праздник, посвященный государственным символам Беларуси, отмечает 25-летие со дня учреждения. «Мы приглашаем белорусов разных поколений стать участниками общереспубликанской эстафеты. Можно, например, разместить государственный флаг в окнах своих квартир и на личных авто», — предложила секретарь ЦК БРСМ.

По ее словам, в рамках эстафеты БРСМ организует по всей стране более 200 мероприятий. «Среди них — торжественное вручение молодежных билетов БРСМ, молодежные забеги и фестивали, фотоконкурсы «Сцяг пераможны — радасці сцяг!», — дополнила Вероника Гудкова.

Фотографии с госимволикой в период проведения эстафеты можно публиковать на личных страницах в социальных сетях под хештегами #Ганарусяроднымiсімваламi #роднаенароднае #знаюсвойфлаг #мойфлаг #мойсцяг #мойгимн #Беларусь.

БелТА