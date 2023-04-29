В этом году в нашей стране изменился порядок проведения диспансеризации, и многих пугает неизбежность этой процедуры. Но обязательна ли она для всех? Как сейчас ее пройти и сколько она займет времени? На все эти вопросы ответил главный врач центральной районной больницы Станислав Крылатов.

– Станислав Евгеньевич, что конкретно изменилось в порядке проведения диспансеризации?

– С 1 января 2023 года вступило в силу постановление Минздрава от 9 августа 2022 года №83 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения». Если говорить о взрослом населении, то нововведение поможет решить проблему выявления факторов риска развития неинфекционных болезней, а также улучшить работу по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Кроме того, диспансеризация активизирует работу по медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях для пациентов с хроническими заболеваниями.

И если раньше в ходе данной процедуры необходимо было провести большое количество исследований, то сейчас это мероприятие направлено на медицинскую профилактику. А вопросы по меднаблюдению отнесены к клиническим протоколам.

Мы должны обеспечить доступность проведения диспансеризации на протяжении всего времени работы поликлиники. Кроме того, наша задача заключается в анализе эффективности диспансеризации, а также в активной информационной работе как среди работников, так и среди населения.

– В чем разница между диспансеризацией и обязательными медицинскими осмотрами? Нередко приходится слышать мнение граждан, что это дублирующие процедуры.

– Обязательные медицинские осмотры проводятся в рамках закона «Об охране труда». Это медосмотры при поступлении на работу (предварительные), те, что осуществляются во время работы (периодические), и внеочередные – при ухудшении состояния здоровья работника.

Медосмотр, по сути, это допуск к работам во вредных и опасных условиях труда. Они определяются по результатам аттестации или комплексной гигиенической оценки рабочего места. А диспансеризация проводится для всех. Таким образом, при ее проведении осуществляется не профилактическое или обязательное медицинское освидетельствование, а медосвидетельствование пациента, направленное на профилактику и выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе на ранних стадиях.

– Как часто придется проходить диспансеризацию?

– Есть две группы диспансерного наблюдения. Первая – 18-39 лет, диспансеризацию проходят раз в три года. Вторая группа – 40 лет и старше, для них диспансеризация проводится ежегодно. Как показывает практика, люди после 40 более часто обращаются в поликлинику, чем в молодом возрасте.

– Какие заболевания помогает выявить диспансеризация?

– Основным нововведением во время диспансеризации станет анкетирование взрослого населения независимо от возраста. И по его результатам мы выявляем факторы риска четырех групп основных неинфекционных болезней: системы кровообращения, сахарного диабета второго типа, хронические обструкционные болезни легких и онкологические заболевания.

– А какие процедуры и анализы обязательны и сколько кабинетов придется посетить?

– Пациент приходит в один кабинет. Здесь же ему проводится анкетирование, измеряют рост, вес, окружность талии, определяют индекс массы тела, осматривают состояние полости рта и кожи, измеряют артериальное давление. В случае надобности выполняют кардиограмму, а пациентам старше 40 лет измеряют внутриглазное давление. На этом все инструментальные процедуры закончены. По их результатам и по оценке анкетирования медицинский работник определяет дальнейшие необходимые мероприятия.

Если нужно сдать анализы, пациент тут же направляется в процедурный кабинет, где у него возьмут анализ крови через один прокол – общий, на глюкозу, при необходимости – на холестерин, а у мужчин – на определение простатспецифического антигена. Если потребуется, он сдает анализ мочи. Женщин также направляют в обозревательный кабинет, он работает с 8 до 20 часов, и тут же пациент делает флюорографию.

В схеме диспансеризации взрослого населения имеется и такая процедура, как маммография. Она проводится женщинам в возрасте 50-69 лет, один раз в два года. В соответствии с этим мы организовали работу следующим образом: всех женщин этой возрастной группы разделили на два года и составили план таким образом, чтобы ежемесячно в плановом порядке их обследовать. За два года они все пройдут это обследование.

– Куда нужно обращаться, чтобы пройти диспансеризацию?

– Расскажу на примере нашего учреждения. Диспансеризация в райполиклинике проводится по предварительной записи (в амбулаториях врача общей практики в день обращения). Также при самостоятельном обращении пациента в учреждение для ее прохождения, в том числе если он обращается в поликлинику по приглашению медработников. Диспансеризация осуществляется и при оказании медицинской помощи: если пациент пришел по своим вопросам на прием к врачу, ему в этот же день будет проведена диспансеризация в полном объеме.

Хочу обратить внимание, что предварительная запись для проведения диспансеризации осуществляется в течение всего времени работы поликлиники. Записаться можно, обратившись лично в регистратуру или позвонив по телефону, а также через интернет на сервисе talon.by.

– Это значит, что не надо сидеть в общей очереди, а есть специальные кабинеты, которые будут работать только по диспансеризации?

– Да, в нашей поликлинике организованы два таких кабинета, которые работают с 8.00 до 20.00 Составлен график работы медиков, проводящих диспансеризацию. При этом штатное расписание мы не увеличивали, а за счет своих резервов организовали работу кабинетов в две смены. Диспансеризацию проводят врач общей практики, медицинские сестры или помощники врача по амбулаторно-поликлинической работе. Рабочие места оборудованы в соответствии с табелем оснащения кабинета врача общей практики. Там имеется ростомер, веса, сантиметровая лента, прибор для измерения внутриглазного давления, калькулятор индекса массы тела, ЭКГ-аппарат, чтобы провести пациенту диспансеризацию в полном объеме и за один день.

Кроме того, на рабочем месте компьютеры подключены к Национальному центру электронных услуг для проведения анкетирования. Медицинский работник заходит, вводит все данные пациента, его мобильный телефон. Результаты анкетирования, факторы риска и все необходимые диагностические мероприятия пациент получит в виде СМС на свой телефон. Кстати, пациенты имеющие цифровую подпись или ІD-карту, могут пройти анкетирование самостоятельно дома. Его результаты придут в личный кабинет поликлиники, где специальный медработник также отслеживает эту информацию. Он свяжется с этим человеком и пригласит в удобное для него время в поликлинику для проведения дальнейших мероприятий по диспансеризации.

– Насколько медработники готовы проводить эту процедуру и сколько она займет времени?

– Медики готовы. В среднем диспансеризация длится с учетом опыта проведения анкетирования 15 минут. Самые главные здесь вопросы организации.

– Скажите, диспансеризация – обязательная процедура для каждого?

– Необязательная. От ее проведения в соответствии со статьей 45 Закона «О здравоохранении» можно отказаться. Диспансеризация проводится в пределах медицинской профилактики, а та, в свою очередь, является видом медпомощи. Поэтому пациент вправе отказаться, но при этом отказ должен быть оформлен письменно в соответствии с законодательством.

Для прохождения диспансеризации обращайтесь по телефонам:

— регистратура райполиклиники – 7-77-03 (моб. Тел. 8-029-397-77-03);

— Губичская АВОП – 7-20-50;

— Коммунаровская СУБ и АВОП – 7-56-99;

— Кривская АВОП – 7-87-34;

— Неговская АВОП – 7-21-93;

— Пенчинская АВОП – 4-38-10;

— Рогинская АВОП – 7-65-46;

— Уваровичская УБ и ПО – 7-46-22;

— Узовская АВОП – 7-64-72;

— Широковская АВОП – 4-06-41.