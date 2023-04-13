В республиканском субботнике примут участие около 3 млн человек. Об этом после заседания рабочей группы по проведению субботника журналистам рассказал заместитель премьер-министра Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поддержал предложение правительства о проведении республиканского субботника. «Принято постановление Совета Министров, определены основные задачи по его проведению. К мероприятию планирует присоединиться большое количество человек из трудовых коллективов, обычных граждан. Всего примут участие в субботнике около 3 млн граждан», — рассказал Леонид Заяц.

По его словам, в этом году планируется собрать более Br12 млн. В силу того, что в 2023-м мероприятие приурочено к Году мира и созидания, половину из этих средств направят Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе. Еще 50% перечислят Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. По итогам республиканского субботника 2022 года все собранные средства (а это Br11,7 млн) были тоже использованы по назначению.

«Граждане активно включаются в работу. Мы должны сосредоточить усилия на благоустройстве и наведении порядка на мемориальных комплексах, памятниках, местах воинской славы Великой Отечественной войны. Кроме того, многие будут участвовать в посадке леса, приведении своих населенных пунктов в надлежащее состояние. Будут также привлечены технические средства для максимально эффективного благоустройства территорий страны. Кроме этого, будет работать общественный транспорт для доставки людей к местам проведения субботника. Для исключения несчастных случаев будут соблюдены все меры безопасности», — добавил Леонид Заяц.

В Совете Министров сегодня прошло заседание рабочей группы в формате видеоконференции. Представители министерств и местных органов власти доложили о принятых решениях. Определены трудовые коллективы и места для наведения порядка.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля.

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