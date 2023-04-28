Около 377 тыс. детей пройдут оздоровление в лагерях Беларуси летом 2023 года. Об этом сообщил заместитель начальника отдела закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков на пресс-конференции «Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей», которая проходит в пресс-центре БЕЛТА.

«На основании заявок от родителей сформированы и утверждены плановые объемы оздоровления детей в лагерях. Мы планируем обеспечить бесплатными и удешевленными путевками 377 тыс. учащихся, что на 15 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 222 тыс. пройдут оздоровление в дневных лагерях, 155 тыс. — в круглосуточных. В мероприятиях детской летней оздоровительной кампании будут задействованы 5,9 тыс. лагерей, 1,4 тыс. из них — круглосуточные, включая 145 загородных (стационарных), и 4,5 тыс. дневных (пришкольных)», — рассказал Алексей Желенков.

Он сообщил, что на мероприятия детской летней оздоровительной кампании государство выделило более Br64 млн бюджетных средств, что на Br7 млн больше, чем годом ранее.

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