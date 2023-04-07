Врач-инфекционист районной центральной больницы Ольга Маханова:

– Как всегда, в Послании Президента прозвучали тезисы, волнующие и касающиеся каждого. Для меня это, прежде всего, тема государственной поддержки семей с детьми, демографическая безопасность, развитие социальной сферы. «Нас, белорусов, должно быть больше, – подчеркнул Президент страны. – Это важнейшее условие суверенитета. И государство много делает, чтобы это условие обеспечить. В стране осуществляется масштабная поддержка семьям, воспитывающим детей… А для многодетных – особые условия: жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе…». Одним словом, государство делает все, чтобы стимулировать семьи к рождению детей. Но мы не должны забывать, что при этом дети должны расти здоровыми и счастливыми, видеть положительный пример родителей, с малых лет впитывать в себя особенности белорусской культуры и традиций, любить свою Родину и быть ее патриотами. Ведь им в дальнейшем предстоит развивать страну, участвовать в ее экономике и социальной сфере, строить ее будущее.

Мы по праву можем гордиться своими достижениями в науке, медицине, образовании, промышленности и сельском хозяйстве, культуре и спорте – все это возможно при поддержке государства, обеспечивающего всем равные возможности. Поэтому полностью солидарна с Александром Лукашенко, который подчеркивает, что в нашей стране каждый имеет возможность достойно жить, достойно, работать, получать хорошую заработную плату вне зависимости от того, живет ли он в большом городе или агрогородке.