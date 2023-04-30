Определены проекты на 2023 год для развития районов Гомельской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2023 года №211, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство постановило определить перечень проектов, реализуемых в Гомельской области в 2023 году, направленных на социально-экономическое развитие районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые финансируются в том числе за счет субвенций.

Гомельскому облисполкому предоставлено право в течение 2023 года производить перераспределение средств между этими проектами в пределах общего объема финансирования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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