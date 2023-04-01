Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 2 апреля, будет преобладать облачная погода. На большей части территории выпадут осадки (дожди, по северо-западной половине с мокрым снегом). Ночью и утром в южных и центральных районах Беларуси будет туман. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

По северу на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем — северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс 2 до плюс 8 градусов. Днем по юго-востоку воздух прогреется до плюс 9-13 градусов.

belta.by