Во время проведения II Игр стран СНГ в Беларусь приедет много туристов, которых с удовольствием встретят организаторы соревнований. Об этом рассказал 13 апреля начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси Виталий Островский во время презентации Игр на выставке «Отдых-2023» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостям и участникам II Игр стран СНГ будут созданы все необходимые условия для плодотворной работы и полноценного отдыха. Чтобы привлечь на трибуны как можно больше зрителей, вход на все арены будет свободным. В большинстве видов спорта выступят молодежь и юниоры, но в некоторых, в частности пляжном футболе, хоккее на траве, художественной гимнастике, самбо и тяжелой атлетике, команды планируют выставить основные составы.

На сегодняшней презентации в столичном Дворце спорта гостям были представлены визуальные бренды предстоящих Игр. В основу символики легли идеи «маляванак» белорусской художницы Алены Киш. Основные бренды выполнены в сине-васильковых тонах, характерных для синеокой Беларуси. Талисманом Игр стала белорусская рысь под именем Рыся. Слоган соревнований — «Сильный характер, яркая игра!»

II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Церемонии открытия и закрытия спортивного форума примет «Минск-Арена». Кроме столицы соревнования пройдут в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Борисове, Солигорске, Орше, Молодечно и Жлобине. Чемпионы и призеры будут определены в 20 видах спорта. Ожидается, что за награды будут сражаться около 5 тыс. спортсменов, причем не только из стран СНГ, но и других государств.

Первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в Казани. Тогда в медальном зачете сборная Беларуси заняла 5-е место, завоевав 69 наград, девять из которых высшей пробы.

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