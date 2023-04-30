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II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Церемонии открытия и закрытия спортивного форума примет «Минск-Арена». Кроме столицы соревнования пройдут в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Борисове, Солигорске, Орше, Молодечно и Жлобине. Чемпионы и призеры будут определены в 20 видах спорта. Ожидается, что за награды будут сражаться около 5 тыс. спортсменов, причем не только из стран СНГ, но и из других государств.

Белта