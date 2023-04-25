Не скрою, встреча с гомельчанкой Марией Игнатенко состоялась во многом благодаря библиотекарю Коммунаровской сельской библиотеки Наталье Маниной. Она со своими единомышленниками собирает по крупицам сведения, документы, воспоминания и хранит память о земляках-афганцах. Ведь воины-интернационалисты – потомки воинов-победителей, они также с честью несли свою службу и выполняли интернациональный долг. А их мамы, жены, невесты ждали их возвращения…

Геннадий Игнатенко был одним из 8 ребят-земляков, не вернувшихся с войны в Афганистане. 24 апреля 1983 года, находясь на боевом посту и выполняя боевую задачу по охране участка дороги Джелалабад – Кабул, он геройски погиб: снайперская пуля не оставила никаких шансов. За мужество и отвагу прапорщик Игнатенко был посмертно награжден орденом Красной Звезды и похоронен на гражданском кладбище в деревне Особино.

40 лет минуло с того апрельского весеннего дня, когда Мария, молоденькая 24-летняя девушка, почувствовала, что там, далеко-далеко, случилась беда, которая навсегда перевернет всю ее жизнь. Впрочем, обо всем по порядку.

Мы сидим в уютной гомельской квартире Марии Владимировны. При виде документов, газетных вырезок, фотографий время будто останавливается. И хозяйка, вспоминая о супруге, словно еще раз проживает ту жизнь, счастливую, с ним, которую уже мысленно проживала не раз.

Моя героиня неспешно ведет свой рассказ: «Говорят, противоположности притягиваются. Наверное, правда. Помню первую нашу встречу на свадьбе друзей. Я, уверенная, смелая, приглашаю на танец незнакомого парня. Он был не похож на других: сидел спокойно, с достоинством и держался уверенно. И меня это заинтересовало». После того памятного дня Мария и Геннадий больше не расставались. Потом были тысячи счастливых минут, шагов, пройденных за руку с любимым человеком по знакомым улочкам родного Гомеля, в парке Луначарского. Гуляли, о многом говорили и мечтали. Она только что закончила школу, Геннадий после окончания восьмилетки в Коммунаре и речного училища в Гомеле работал учеником токаря на заводе пусковых двигателей. Кстати, колечко «Неделька», выточенное Геннадием, Мария бережно хранит до сих пор. Однажды в шутку она обмолвилась, что замуж выйдет только за военного. Знала бы она тогда…

Человеком Геннадий оказался замечательным. Оберегал любимую везде. Одевался он просто, но, по воспоминаниям Марии Владимировны, брючки всегда были отглажены так, что стрелками можно было палец порезать. Ей было очень интересно и легко с ним.

Геннадий познакомил девушку со своей мамой, к которой очень хорошо относился. Как оказалось, у молодого человека было три Марии – мама, сестра и любимая. Сестру он звал Мариной, а любимую – Мариичкой.

Помня слова Марии, после срочной службы в Тихвине Ленинградской области Геннадий написал рапорт в школу прапорщиков. Служил в воинской части 537 в г. Тихвине. Молодого командира уважали солдаты. А потом он вызвался добровольцем в Афганистан. К этому времени у молодых родителей уже подрастал маленький сынишка Андрей. «Гену проводили. В части ему подарили большие настенные часы. В тот день, когда он погиб, часы остановились. Я уже потом поняла, что это был знак. Стали приходить письма: писал он часто. Попал в госпиталь с желтухой, лежал в Кабуле, а в Узбекистане долечивался. Должен был приехать домой в отпуск», – вспоминает Мария Владимировна.

В один из дней в начале марта 1983-го она проснулась и поняла, что именно сегодня он должен приехать из госпиталя. Как она об этом узнала? Наверное, все та же сила любви виновата. Мария не ошиблась. Супруг приехал именно в тот день, привез сыну костюмчик, ей в подарок гранатовые бусы. Столько было радости и счастья от встречи!

«Геннадия даже соседи его любили. Он был добродушный, порядочный. Ему было всего 24, но насколько он был взрослый, серьезный, целеустремленный, с огромной жизненной силой. Наверное, и покорил меня этим. Отпуск пролетел незаметно. Гена уехал обратно. Апрель проходит, все вроде хорошо, письма получаю регулярно, но чувство потери не покидает меня: все валится из рук, не идет работа. Да еще в эти дни мне снится сон, оказавшийся пророческим, в котором в голову убивают огромного быка. А потом еще ни с того ни с сего рвется и ниточка гранатовых бус, которые Гена мне привез из Афганистана. Прошло 40 лет. Лечит ли время? – продолжает разговор и делится сокровенным Мария Владимировна, перебирая сотни раз перечитанные письма. – Эта рана никогда не затянется, она уйдет вместе со мной. До сих пор я не встретила такого человека, который хоть чем-то напоминал бы мне Геннадия. Единственное его продолжение – сын Андрей. Он не помнит отца, но однажды признался, что часто видит во сне, как мимо него молча туда-обратно ходит мужчина, держа руки за спиной. Так обычно ходил его отец. От него Андрей унаследовал неравнодушный характер и стремление прийти на помощь в трудную минуту».

Судьба подарила им 7 лет хоть и недолгого, но безграничного счастья, которого хватает Марии Игнатенко на всю жизнь. Дети и внуки – ее радость и опора, а воспоминания о муже греют душу и дают силы жить дальше. Она не теряет связи с ветеранской организацией воинов-афганцев, ежегодно принимает участие в памятных мероприятиях.

В феврале этого года Мария Владимировна побывала на малой родине супруга и поделилась своими воспоминаниями с его земляками. После той встречи один из афганцев подошел и признался нашей героине: «Я счастлив, что у Геннадия Михайловича такая жена, что вы так любили друг друга». И нечего тут добавить – в этом сила любви!

Наталья логунова

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