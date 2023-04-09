Как всегда, открыто и честно об этом говорил наш Президент на ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Послание ждали, а потом обсуждали во всем мире. Многие с воодушевлением и осознанием того, насколько верно и правильно расставлены акценты. Но были, конечно, и те, кто, поджав хвост, знали, что Президент будет говорить правду, и мало им не покажется.

В своем выступлении Александр Лукашенко красной линией провел тему суверенитета и независимости. Еще никогда вопрос сохранения этих незыблемых ценностей не стоял так остро. Историческая правда и память, народное единство, национальные традиции, экономика, независимая внешняя политика и обороноспособность государства – как верно обозначены белорусским лидером все направления, следование которым позволяет нам чувствовать себя сильными и уверенными в себе.

Символично и то, что Послание прозвучало накануне Дня единения двух братских народов. Ведь много в нем было уделено взаимоотношениям с Россией. Логическим продолжением в этом направлении стала и прошедшая 5-6 апреля в Москве встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Там же в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства обсуждалась разработка Концепции безопасности Союзного государства. Кто же нас защитит, если не мы сами?

Говорил Президент и о мире. Как истинный миротворец, он по-прежнему уверен, что только переговоры способны изменить ситуацию в Украине. К сожалению, чудовищные амбиции США и Запада продолжают идти вразрез со здравым смыслом. Теракт и убийство журналиста в Санкт-Петербурге, принятие с распростертыми объятиями Финляндии в НАТО – яркие приметы того, что ситуация только накаляется. Поэтому и решение о размещении на территории нашей страны тактического ядерного оружия – верный и своевременный шаг для обеспечения национальной безопасности.

Послание Главы государства – это своего рода еще и работа над недочетами, ошибками. И это абсолютно нормально, когда Президент страны открыто и доверительно говорит со своим народом о том, что нужно еще доработать или исправить. Так, Александр Лукашенко отметил, что государственных символов у нас три: герб, флаг и гимн, а государственный праздник посвящен только двум – необходимо исправить ошибку. Но в то же время никто не может нас упрекнуть, что какому-либо из государственных символов мы придаем большую значимость, чем другим. И отношение к ним у белорусов одинаковое, особенное, ведь в них заложен генетический код всего нашего народа, его историческая память. Помните, как в 2017 году белоруска Виолетта Скворцова, победительница юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, во время церемонии награждения покинула пьедестал? Причина – при награждении нашей спортсменки зазвучал гимн другой страны. Тогда Виолетта объяснили свой поступок: «Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю». Уверена, так поступил бы каждый из нас.

Четыре с половиной часа общения прошли на одном дыхании, а потом еще и потрясающий концерт, еще раз продемонстрировавший, какие талантливые люди живут в нашей стране. Даже на творческом фронте мы способны дать отпор любому, кто посягнет на нашу независимость и суверенитет.

Для каждого из нас, кто находился в зале, смотрел прямую трансляцию, слушал в радиоэфире или читал в СМИ, а нас – миллионы, Послание Главы государства, несомненно, стало знаковым событием, определяющим развитие страны на ближайшее будущее.

Наталья ЛОГУНОВА