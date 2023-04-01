На протяжении ряда лет Будакошелевщина является лидером и прочной стартовой площадкой для воплощения не одной бизнес-идеи. О том, какие проекты реализуются сегодня в ООО «Демеза», рассказала директор предприятия Светлана Хадкевич.

О встрече договорились в Новой Гусевице, на территории бывшего мехдвора КСУП «Кривск». Первым делом заглянули в Дом механизатора, в двухэтажном здании которого полным ходом шли ремонтные работы. В ближайшее время ремонт там планируют завершить. В обновленных помещениях предусмотрены все необходимые условия для механизаторов – комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, санузлы, на 2-м этаже – административные кабинеты. Ведь достойные условия труда – один из приоритетов в кадровой политике предприятия.

Светлана Хадкевич отметила: «Сегодня в районе мы реализуеем два инвестиционных проекта на базе неиспользуемого имущества – «Организация производства по откорму КРС и создание рабочих мест в Буда-Кошелевском районе», «Организация мехдвора и создание рабочих мест в Буда-Кошелевском районе». Ко второму проекту приступили в июле прошлого года, когда КСУП «Кривск» передало нам свои неиспользуемые площади – мехдвор с 6 постройками для ремонта сельхозтехники».



Согласно условиям проекта, до декабря нынешнего года предприятие должно привести в соответствие все объекты и создать новые рабочие места, а инвестиций вложить не менее 100 тысяч рублей. О том, что с задачами здесь успешно справляются, красноречиво говорят все те преобразования, которые видны невооруженным взглядом. Помимо Дома механизатора, вторую жизнь получили ангары и ремонтная мастерская. К слову, в мастерской теперь не только светло, но и тепло в любое время года, здесь же оборудовали комнату для приема пищи. Пришлось основательно поработать с ангарами: перекрыть полностью крышу и отремонтировать помещения внутри. По словам Светланы Хадкевич, на сегодняшний день инвестиций сюда вложено порядка 400 тысяч рублей, создано 6 рабочих мест. «В ближайшей перспективе – ремонт складского помещения. Затем работы приостановим, так как необходимо прежде всего выполнить условия инвестдоговора. А потом продолжим расширяться и модернизироваться дальше. В частности, оборудуем мойку для техники», – делится планами Светлана Иосифовна.



Кстати, о технике. 70 единиц современной техники и агрегатов, приобретенных в лизинг, работают на полях предприятия. Так как ООО «ДЕМЕЗА» в первую очередь занимается откормом крупного рогатого скота, то должно иметь и свою прочную кормовую базу. На землях площадью 1864 га здесь сеют травянистые корма, кукурузу, частично злаковые. Кукурузу растят как на силос, так и на зерно. В нынешнюю посевную уже начали подкормку рапса. Под новую для предприятия культуру отвели пока только 210 га, но рассматривают ее как экономически выгодную. На очереди – посев кукурузы. О семенах, удобрениях, подкормках тут заблаговременно позаботились.

Сегодня в ООО «ДЕМЕЗА» на откорме находятся 1349 бычков, среднесуточный привес составляет около 800 граммов. И собственные качественные корма здесь играют не последнюю роль. После откорма выращенную продукцию отправляют в ООО «Вахавяк». Как отмечает Светлана Иосифовна, все здесь сложилось: и логистика, и ценовой диапазон. В ООО «ДЕМЕЗА» умеют не только производить качественную продукцию, но и правильно ее хранить. В 2022 году в Кривске запустили немаловажный для предприятия объект – зерносушильный комплекс производительностью 100 тонн в час, что уже в первый сезон работы позволило высушить весь объем произведенной продукции и сохранить денежные средства. Порядка 13,1 тыс. тонн зерна высушили и для других организаций.

Создание в 2019 году нового предприятия в районе способствовало в определенной мере решению вопроса с трудоустройством сельчан. Сегодня на разных участках здесь трудятся 49 работников, в основном местные жители: от рядовых до главных специалистов, курирующих агрономические вопросы, зоотехническую и инженерную службы. Конечно, есть определенные вопросы с текучестью кадров, но костяк в коллективе сложился. Работники предприятия знают: чтобы получить достойную зарплату, нужно просто добросовестно трудиться.

О том, что в ООО «ДЕМЕЗА» настроены на работу серьезно и на хороший результат, говорят и долгосрочные планы. Согласно инвестпроекту, в течение 5 лет поголовье КРС здесь планируют увеличить на 85%, до 2,5 тыс. При этом на прибыль рассчитывают только как минимум лет через пять. А чтобы разместить увеличивающееся поголовье, ООО «ДЕМЕЗА» приобрело животноводческие сараи в Ховхло и проводит там ремонтные работы.



Во многом, чего достигло предприятие за это время, это заслуга Светланы Хадкевич. И это не просто слова. Неслучайно в прошлом году на районном слете передовиков Светлана Иосифовна была удостоена почетного звания «Человек года» в номинации «Руководитель». Имея многолетний опыт в области переработки растительного сырья, она решила попробовать себя в новом деле и развиваться дальше. Светлана Иосифовна – высококлассный специалист, грамотный современный руководитель, сильная и уверенная в себе женщина. И самое главное, любит свое дело. Не зря же ежедневно преодолевает по 300 км, чтобы побывать на всех производственных объектах. Но и по-другому она не может. Ее принцип: раз взялась за дело – не только доведи до конца, но и сделай все по максимуму.

И еще одна приятная новость для всего коллектива предприятия – на районном слете передовиков по итогам 2022 года ООО «ДЕМЕЗА» чествовали как победителя среди сельхозпредприятий района за достижение лучших показателей по производству и реализации мяса.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Елены Лавровой