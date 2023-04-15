Надежный поставщик, приемлемые цены и отличное качество. Все это смело можно применить к ООО «БелЭкстех».

На районном слете передовиков ООО «БелЭкстех» признано победителем среди предприятий малого бизнеса по итогам 2022 года. Примечательно, что высокую планку оно держит уже второй год подряд. И это отличный показатель стабильности и надежности.

– ООО «БелЭкстех» – компания с почти десятилетним опытом работы, производит широкий ассортимент упаковочной полиэтиленовой продукции. Мы рады предложить покупателям широкий ассортимент пакетов и мешков: «майка», с вырубной ручкой, фасовочные, пакеты-вкладыши, пакеты для упаковки тушек кур и цыплят, мусорные, а также полиэтиленовую пленку различной ширины и толщины в виде рукава, полурукава и полотна в рулоне. Причем на пленке и пакетах по желанию заказчика выполним высококачественную печать, – отмечает директор предприятия Александр Петров. – Наше производство оснащено современным оборудованием, у нас работает квалифицированный персонал, есть собственные производственные и складские площади, что позволяет выпускать до 60 тонн готовой продукции в месяц.

Чтобы увидеть изнутри, как «рождается» продукция, побывали на производственной площадке предприятия. Гидом любезно согласился быть Александр Николаевич.

– Компания работает с 2014 года, когда приобрела производственное помещение бывшей универсальной базы. Провели там ремонтные работы – и здание во многом преобразилось: полностью перекрыли кровлю, залили полы, оборудовали бытовые помещения, сделали текущий ремонт, – делится Александр Петров. – Закупили оборудование и стали выпускать полиэтиленовые пакеты. Сегодня производственный комплекс состоит из российского, китайского и тайваньского оборудования. Техника не подводит. Поломки, если и случаются, стараемся устранять сами. Иногда сотрудничаем с СП «АМИПАК»-ОАО, которое оказывает услуги по ремонту.

За годы работы постепенно стали завоевывать рынок и достигли неплохих результатов, во многом благодаря стабильной и слаженной работе всего коллектива. В свое время открытие нового предприятия позволило создать новые рабочие места. На сегодняшний день на предприятии трудятся 30 человек, в основном мужчины. Многие из них работают с первых дней и уже стали настоящими профессионалами своего дела. И никто из них не планирует менять сферу деятельности, в том числе и благодаря своевременной и стабильной заработной плате.

Жизнь кипит на производственном участке круглые сутки, без выходных. Этого требует солидная клиентская база. Ежемесячно готовые изделия отправляются по всей республике на птицефабрики, молочные заводы, торговые сети. Такие известные предприятия, как группа компаний «Серволюкс», птицефабрика «Рассвет», Витебская бройлерная птицефабрика «Ганна», «Агрокомбинат Дзержинский», «Александрийское», «1-я Минская птицефабрика» – среди постоянных клиентов ООО «БелЭкстех». Пользуются услугами и местные производители: РУП «Белоруснефть-Особино», ООО «Марго и К», ООО «Зен Пласт», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат». Это лишний раз подтверждает доверие к качеству продукции.

Кстати, о продукции. Александр Николаевич демонстрирует основные этапы производственного процесса: от загрузки в экструдер сырья до выхода готовой пленки. Рулоны пленки, по сути еще полуфабрикат, идут на линию, где изготавливаются пакеты разного назначения. Если заказчик пожелал изготовить продукцию еще и с флексопечатью – вовсе не проблема. ООО «БелЭкстех» тесно сотрудничает с одной из минских фирм, которая разрабатывает дизайн продукции. В соответствии с разработанным дизайном закупается форма и печатается тот или иной заказ.

Замечаем в цехе стенд, где на видном месте размещена политика предприятия в области производства упаковочного материала согласно правилам сертификации продукции на соответствие требованиям «Халяль». Александр Петров тут же поясняет, что сегодня в основном все птицефабрики работают с арабскими странами, где требуется этот сертификат. Раз в год предприятие проходит аудит на продукцию «Халяль». Но все это важно и значимо, так как процентов 30-40 от всей выпускаемой продукции идет с этим сертификатом.

В ООО «БелЭкстех», конечно, смотрят и в будущее. Планируют выходить на российский рынок с пакетами для упаковки мяса птицы и изготавливать пакеты с использованием вторичного сырья до 40%. Такое сырье планируют приобретать в шаговой доступности, т.е. у соседнего ООО «БудЭко», что позволит экономить ресурсы и не уплачивать сбор на утилизацию упаковки. Сэкономленные средства пойдут на развитие предприятия. К тому же использование вторичного сырья – важное направление в масштабах всей республики.

Александр Петров также отмечает, что сегодня конкуренция среди подобных предприятий огромная: количество участников торгов достигает полутора десятка. Но когда производитель имеет хорошую цену и качество продукции, не меняет условия контрактов и не подводит клиентов, с ним хотят работать. Кроме того, для привлечения клиентов практикуют на предприятии и внутренний аудит: когда сами покупатели приезжают и на месте смотрят, как производится и хранится продукция.

– Работать сложно, но интересно, – отмечает директор предприятия. – Для этого есть все условия. В свое время мы получили серьезную поддержку от государства. И так как мы открылись в малом городе, то на протяжении 5 лет не платили налог на прибыль. Также при поддержке АСБ «Беларусбанк» в 2023 году планируем привлечь льготное кредитование для малого бизнеса на закупку нового производственного оборудования и, следовательно, создадим новые рабочие места. Сегодня мы крепко стоим на ногах и уверенно смотрим в завтрашний день: своевременно платим зарплату, налоги. А залог успеха, наверное, в том и состоит, что каждый должен добросовестно заниматься своим делом.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Елены Лавровой