Об Олеге Анисковце мы узнали в феврале этого года от председателя Узовского сельисполкома Елены Былицкой. Именно она подсказала, что в здании бывшей Калининской школы предприниматель оборудовал кузню, пасеку и настоящую сити-ферму по выращиванию микрозелени, а заодно и контактными номерами нас снабдила.

Не откладывая в долгий ящик, мы созвонились с носителем сразу трех необычных профессий и напросились в гости. Олег любезно согласился встретиться с нами и ответить на любые вопросы. Не таясь, он выдал нам все секреты выращивания микрозелени, которыми мы в свою очередь поделились с читателями «Авангарда». За интересной беседой, энергично похрустывая молодыми ростками подсолнечника, гороха, базилика, щавеля и руколы, мы не заметили, как быстро пролетело время. Кузнечный горн разжигать было уже поздновато, поэтому на прощание договорились встретиться еще раз, чтобы посмотреть, как работает современная кузня.

Через две недели мы снова приехали к Олегу, да не одни, а с группой дуравичских школьников. Ребята накануне побывали с экскурсией в редакции и, когда мы предложили им съездить к настоящему кузнецу, с радостью составили нам компанию. Радушный хозяин встретил нас как старых добрых друзей. Провел по своим владениям, показал горн – сердце кузницы, наковальню, пневмомолот, станки, инструменты, с помощью которых кусок металла можно превратить в произведение искусства или полезный сельскохозяйственный инструмент. Кстати, наш герой может и оружие выковать, и штамповку изготовить, и художественная ковка ему подвластна. Этакий кузнец-универсал, мастер на все руки: и инженер, и художник, и сварщик, и слесарь по металлу…

– Витые перила да диковинные кованые цветы – это, конечно, красиво, зато картофелекопалки и бороны гораздо полезнее. Я ориентирован на сельского жителя, чаще делаю инструменты и механизмы сельскохозяйственного назначения. Вот, видите, лежат «ежи». Они предназначены для прополки. Цепляешь их к мотоблоку, регулируешь угол и вперед: сплошной диск формирует ряд и одновременно выкидывает траву. Хорошо работает, не надо обгонять. Пару-тройку раз за сезон пройтись – и бурьяна не будет. Я их сам разработал и сделал. В магазине такие не купите. А вот «ежи» побольше – это для более мощных тракторов, – показывает свои механизмы кузнец с 30-летним стажем.

Олег Анисковец – кузнец-самоучка, «университетов кузнечных» не оканчивал, сложную науку обработки металлов постигал сам, учителя в общепринятом смысле у него никогда не было, но определенные предпосылки к этому редкому ремеслу у нашего героя все-таки были.

– Однажды довелось поработать с металлом и это так мне понравилось, что решил изучить. Кузнечное дело довольно сложное, но очень интересное и увлекательное. Затягивает почти так же, как и пчелы – я уж лет 20, как обзавелся собственной пасекой, и на сегодняшний день она насчитывает 22 улья. И тем, и другим можно заниматься, только если это действительно любишь. Образования кузнечного нет, но по специальности я строитель. Помню, когда работал прорабом, недолго правда, успел освоить все профессии: от маляра до плиточника. Вместо того чтобы просиживать в прорабской, я шел к маляру и говорил: «Давай я буду тебе помогать, а ты научи меня тому, что сам умеешь». Потом шел к плиточнику: «Давай, учи». Поэтому сейчас многое могу, многое умею.

Я здесь абсолютно счастлив. Давно такое место искал: уединенное и недалеко от города. В перерывах между работой выхожу во двор, к пчелам. Тишина и покой – хорошо. Еще у меня в кузнице живут коты и собаки. Они давно привыкли к огню и шуму молота. Пристроятся рядышком, пока я работаю, наблюдают. Такая жизнь по мне. Одно плохо: учеников пока нет. Не помощников, а именно учеников. Потому что подмастерье современному кузнецу не нужен, у него есть пневматический молот и горн с электрическим поддувом вместо мехов. Современную молодежь кузнечное ремесло не прельщает – шум, пыль, копоть да жар. Все в айтишники подались, а хочется передать свои навыки и тайны преемнику, чтобы дело жило, чтобы мои знания и опыт не исчезли бесследно вместе со мной. С превеликим удовольствием взял бы ученика, потратил бы время и научил всему, что сам знаю. К тому же опыт никогда не бывает лишним. Пригодится обязательно, – уверен мастер.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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