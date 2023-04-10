Совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи и посещение прихожанами церкви, обязательное мероприятие в праздничные дни. В процессе проведения богослужений используются зажженные восковые и парафиновые свечи, наполненные церковным маслом лампады, подсвечники, а так как все здания религиозного культа – храмы и церкви, мечети и монастыри – имеют пожароопасные предметы в обстановке, то возгорание в церквях – явление, к сожалению, нередкое и зачастую пожары происходят из-за игнорирования правил пожарной безопасности.

В связи с этим работниками сектора надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены надзорно-профилактические мероприятия на объектах православных церквей Буда-Кошелевского района.

Проводя мероприятия, спасатели особое внимание акцентировали на исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, содержание путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, знание порядка действий работников в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, а так же умение применять первичные средства пожаротушения.

По окончанию мониторингов было проведено общее собрание работников церквей, на котором проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности, а все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы от работников отдела.

Буда-Кошелевский РОЧС