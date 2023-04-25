26 апреля – дата, изменившая судьбы сотен тысяч людей.

37 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа, вызванная взрывом на четвертом ядерном реакторе Чернобыльской электростанции. Не обошла эта печальная участь и семью Алексея и Екатерины Мишко из аг. Широкое. Переселенцы рассказали «Авангарду» свою историю о том, как обосновались вдали от дома и почему считают Будакошелевщину второй родиной.

Наши сегодняшние герои, как и другие их земляки, вот уже 37 лет живут в агрогородке на улице с говорящим названием «Брагинская». В свое время всех переселенцев, для которых в срочном порядке строили жилье, заселяли целыми улицами, чтобы людям было хоть немного легче привыкать к новому месту жительства.

– Признаюсь, как и большинство наших земляков, вначале мы еще верили, что все же сможем вернуться на свою малую родину. Однако со временем надежды таяли и стало понятно: дорога обратно для нас закрыта, – начинает свой рассказ Алексей Акимович. – Родом я из деревни Михалевка, что на Брагинщине. Рос в простой рабочей семье, где, кроме меня, были еще трое детей. Поэтому и профессию выбирал соответствующую, связанную с работой на земле. Когда мне на глаза попалось объявление в газете о наборе в техникум механизации сельского хозяйства в г. Озерск Калининградской области, принял решение поступать именно туда. И даже то, что находился он за сотни километров от родного дома, меня тогда не остановило. Отучившись год, меня забрали в армию. Службу проходил на территории западной Украины в ракетных войсках стратегического назначения, а после демобилизации продолжил учебу. Трудовой путь начинал в совхозе «Озерск», куда попал по распределению. Работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады, а через два года вернулся на родину. Устроился автомехаником в совхоз «Брагинский», что недалеко от Чернобыля. Здесь встретил свою будущую супругу, которая была из местных и в то время работала дояркой на ферме. Где-то через год сыграли свадьбу, а в скором времени хозяйство нам выделило жилье. Здесь же появились на свет наши трое детей. И потекла размеренная и тихая жизнь, которую, казалось, ничто не сможет разрушить.

В день, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Алексей Акимович находился на лечении в одной из больниц Гомеля. О том, что на станции какие-то проблемы, случайно услышал от медсестры, у которой работали там родственники. Однако всего масштаба трагедии тогда еще и представить себе никто не мог, но в душе уже поселилась тревога. Не был этот день особенным и для его супруги, Екатерины Николаевны. Разве что, по словам женщины, несколько дней подряд со стороны Чернобыля дул сильный ветер, больше похожий на буран и несущий клубы пыли.

– О том, какие страшные последствия несет в себе, казалось бы, мирный атом, нам никто не говорил. Правда, слухи уже ходили, – продолжает свой рассказ переселенец. – Некоторые из наших односельчан работали на станции, но и они ничего конкретного не говорили, все держалось в секрете. Потом все чаще стали замечать в небе вертолеты. До Пасхи, которая в тот страшный год была 5 мая, мы успели засадить огород картошкой и строили планы на будущее. А сразу после праздника всех детей собрали и вывезли в места отдыха вблизи Гомеля. Так мы узнали правду о трагедии. Еще некоторое время наше хозяйство работало в прежнем режиме: доили коров, трудились на земле. Постепенно близлежащие к Чернобылю деревни отселялись, а в скором времени эта участь постигла и нас, ведь мы находились в так называемой тридцатикилометровой зоне. Домашний скот были вынуждены продать, из вещей взяли только самое необходимое на первое время и отправились в д. Малажин. Знаете, даже тогда особой паники у людей я не замечал. Наверное потому, что никто не знал, как страшна и коварна невидимая глазу радиация. К тому же все мы были уверены, что очень скоро вернемся домой. А где-то через месяц нас начали переселять. Большинство из односельчан отправились в Широкое, сюда же приехали и мы с супругой. Пока строились домики для переселенцев, нас разместили у местных жителей, а уже в декабре мы с детьми въехали в собственное жилье.

Супруги Мишко признаются, что долгое время после вынужденного бегства с малой родины тосковали по родным и дорогим сердцу местам. Да и сейчас иногда возвращаются туда, правда, лишь во снах.

По словам Алексея Акимовича, на новом месте жительства переселенцев приняли хорошо. Местное население отнеслось к ним доброжелательно, всех трудоустроили, а дети продолжили обучение в школе и детском саду. Прижиться здесь отчасти помогло и то, что рядом были земляки. Таким образом с ними чувствовалась незримая связь и поддержка. В хозяйстве, вплоть до выхода на заслуженный отдых, он трудился завгаражом, а супруга заведовала сначала складом удобрений, а потом запчастей. Со временем они обжились на новом месте и сегодня считают агрогородок своим вторым домом. Да и как может быть иначе, ведь здесь прошла их значимая часть жизни: трое детей уже давно выросли, у каждого из них своя семья. Особую гордость и радость они испытывают за шестерых внуков и пятерых правнуков. Радует и то, что дети со своими семьями обосновались на Будакошелевщине, а значит, в родительском доме они частые гости.

– Кто знает, как сложилась бы наша судьба, не ворвись в нее вероломным вихрем Чернобыль. Но как бы то ни было, она разделилась на до и после. Не могу сказать, что жить нам стало хуже. Совсем нет: здесь я обрел друзей, здесь выросли мои дети, рядом со мной были родные и близкие люди, занимался любимым делом. Одним словом, все у нас сложилось вполне удачно. Огорчает то, что многих из земляков уже нет в живых, видимо, радиация все же дает о себе знать, да и в силу возраста здоровье все чаще подводит. Тем не менее, считаю, нам повезло, что для нового места жительства мы выбрали именно Будакошелевщину. У нас хороший и благоустроенный дом, есть приусадебный участок. Несмотря на возраст, а нам уже чуть за восемьдесят, хочется еще пожить. Государство делает очень многое для своего народа, поддерживает и помогает людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, – говорит Алексей Мишко.

А еще наш герой поделился своей житейской мудростью: везде, куда бы тебя не забросила судьба, нужно оставаться человеком, честно трудиться, ценить дружбу, помогать другим, тогда тебе будет почет и уважение.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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