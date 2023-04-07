Информация об этом опубликована на сайте Государственного комитета судебных экспертиз.

ГКСЭ инициировал установление государственного контроля над оборотом трех новых наркотиков, один из которых – 5-MeO-DMT – относится к группе триптаминов. Еще два вещества и их изомеры являются прекурсорами особо опасных психотропных веществ, которые не относятся к группе катинонов и которые не используют в медицинских целях.

Соответствующие изменения республиканского перечня наркотиков предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения от 5 апреля 2023 года № 50, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу в субботу, 8 апреля.

«Предложения по дополнению списков подконтрольных наркотиков были подготовлены специалистами ГКСЭ по результатам проводимого ими мониторинга наркоситуации на территории других государств еще до выявления указанных веществ на территории Беларуси», – сообщили в комитете.

sb.by