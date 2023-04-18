Белорусское информационное пространство остается открытым для иностранных СМИ, соблюдающих требования законодательства Республики Беларусь. Об этом заявил министр информации Владимир Перцов, представляя 18 апреля в Овальном зале в первом чтении законопроект «Об изменении закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», передает корреспондент БЕЛТА.

«Средства массовой информации и коммуникации являются мощнейшим фактором влияния на население. При этом медийное поле Республики Беларусь остается достаточно насыщенным и разнообразным. Сегодня в стране зарегистрировано 955 печатных СМИ, 189 телерадиовещательных, семь информационных агентств, 43 сетевых издания, — рассказал Владимир Перцов. — Белорусское информационное пространство также остается открытым для иностранных СМИ, соблюдающих требования законодательства Республики Беларусь. У нас распространяется 1786 зарубежных газет, журналов, более 225 иностранных телеканалов. Также в государственный реестр включено 458 распространителей печатных СМИ. В государственный реестр распространителей теле- и радиовещательных СМИ включено 184 оператора электросвязи и поставщиков услуг».

По его словам, все это позволяет развивать национальное информационное пространство. «Вместе с тем с учетом глобальных геополитических изменений, новых экономических, технологических реалий, вызовов и угроз назрела необходимость внесения изменений в законодательство о средствах массовой информации», — подчеркнул министр.

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