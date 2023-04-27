Министр информации Владимир Перцов во время проведения первого заседания по подготовке и проведению 30-го Дня белорусской письменности 3 сентября рассказал о ключевых мероприятиях праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Столицей Дня белорусской письменности в 2023 году определен Городок Витебской области. Основной темой праздника в Год мира и созидания, объявленного в Республике Беларусь, планируется определить тридцатилетие Дня белорусской письменности, рассказал Владимир Перцов. «Символично, что этот юбилей празднуется на Витебской земле, ведь она дала основной импульс развития белорусского книгоиздания. Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий, Василий Тяпинский — они все выходцы витебской земли. Также в ходе Дня белорусской письменности 2023 года найдут свое отражение юбилей белорусского советского писателя, переводчика и драматурга Янки Мавра (в этом году отмечается 140 лет со дня его рождения), создание поэмы «Тарас на Парнасе» уроженцем Городокского района Константином Веренициным, а также история, культура и традиции городокской земли», — рассказал министр. С учетом этих тем Министерство информации совместно с Министерством культуры прорабатывают кандидатов на роль главного режиссера мероприятия.

По словам Владимира Перцова, отличительной особенностью празднования 30-го Дня белорусской письменности могут стать тематические выставки городов, где ранее проводился праздник. Также планируется выставка, которая аккумулирует многочисленные экспонаты по истории, культуре и традициях миролюбия Беларуси, собранная более чем в 40 книгах историка и коллекционера Владимира Лиходедова.

Традиционно в рамках праздника пройдут торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности и награждения победителей конкурса «Национальная литературная премия», международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей, научно-практическая конференция «Городокские чтения» совместно с Национальной академией наук, финал детского конкурса «Живая классика» совместно с Министерством образования и ЗАО «Столичное телевидение». В рамках праздника пройдет и научно-просветительская конференция «Дорога до святыни».

Министерством информации будет организована работа Фестиваля книги и прессы и экспозиции издательского дома «Беларусь сегодня», издательского дома «Звязда», ОАО «Белкнига», РУП «Белсоюзпечать», продажа книг белорусских издательств, бумажно-беловой и сувенирной продукции, в том числе с государственной символикой Республики Беларусь.

К празднику будут разработаны и представлены на утверждение оргкомитета эскизы оформления главной сцены Фестиваля книги и прессы, печатной продукции, приглашения, конвертов, афиши, плакатов, пропусков на транспорт, приглашений на зрительскую трибуну и так далее. Запланирован выпуск тематических печатных изданий, посвященных Городку и Городокскому району.

Кроме этого, будет оказано содействие Городскому райисполкому в разработке эскизов праздничного оформления города в едином художественном стиле праздника. Будет организована аккредитация журналистов, а в средствах массовой информации — обеспечено широкое освещение хода подготовки и проведения Дня белорусской письменности.

«С учетом положительной практики организации и проведения данного праздника в предыдущий год и в целях более рационального использования административных организационных финансовых ресурсов, а также учитывая отдаленность Городка, предлагается рассмотреть возможность провести торжественную церемонию открытия Дня белорусской письменности в субботу, 2 сентября. Это позволит планировать программу праздника следующим образом. День белорусской письменности открывается в субботу, начинается работа выставочных и торговых павильонов Фестиваля книги и прессы, а главная сцена станет площадкой проведения основного торжественного мероприятия — открытия праздника в наиболее выигрышное время с точки зрения использования технических средств, а также для качественной телевизионной трансляции. В воскресенье во взаимодействии с Витебским облисполкомом планируется провести концертную программу, в рамках которой состоится церемония передачи вымпела столице Дня белорусской письменности 2024 года и других мероприятий», — высказал предложение Владимир Перцов.

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