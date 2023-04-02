Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с Днем единения народов Беларуси и России!

В истории государств есть немало славных дат, но день 2 апреля в современных реалиях для двух славянских народов имеет особое значение. Это символ нашего нерушимого братства и духовного родства, крепкой дружбы и взаимной поддержки.

Сегодня активно развиваются и укрепляются партнерские связи между регионами двух стран. Белорусы и россияне обеспечены равными правами и социальными гарантиями.

Уверены, что и впредь между народами Беларуси и России будут добрососедские отношения, а наше сотрудничество будет способствовать укреплению братских связей на благо нынешнего и будущих поколений. Счастья вам, дорогие земляки, мирного неба, созидательного труда и благополучия!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева