Уважаемые сотрудники и ветераны военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Во все времена военные комиссариаты профессионально решают задачи в интересах обороноспособности государства, ведут работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На вас возложена огромная ответственность за подготовку будущих защитников нашей Родины.

Выражаем глубокую признательность действующему составу военного комиссариата за проводимую работу по предназначению, за верность служебному долгу и трудолюбие. Крепкого вам здоровья, мира и оптимизма, свершения замыслов и надежд, успехов в вашем благородном деле!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА