Уважаемые православные жители города и района, от всей души поздравляем вас со Светлым Воскресением Христовым!



Каждый из нас находит в этом празднике особенный смысл, соизмеряя свои мысли и поступки с высокими христианскими ценностями. Пасха пробуждает в нас стремление творить благие дела, быть заботливыми и милосердными, нести ближним добро и сострадание.

Пусть яркий свет этого великого праздника озарит ваши дома, принесет в семьи радость и теплоту, взаимопонимание и согласие, искренность отношений и человеколюбие, поможет стать терпимее друг к другу, вдохновит на воплощение благородных замыслов и наполнит ваши сердца верой и надеждой в светлый и прекрасный мир.

Желаем вам бодрости духа, любви, оптимизма, добрых поступков и начинаний, здоровья и благоденствия на родной земле.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА