В Беларуси посевную кампанию планируют завершить до 1 мая. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БелТА.

«В последние дни в стране установилась хорошая погода и температура воздуха. Мы начали наращивать темпы не только посевной, но и остальных полевых работ. На сегодня три области — Брестская, Гродненская и Минская — практически закончили посевную. Витебская, Могилевская и Гомельская области тоже идут по графику. В целом мы планируем завершить посевную кампанию до 1 мая», — сказал Игорь Брыло.

По его словам, в этом году гибель озимых зерновых по сравнению с прошлым периодом достаточно низкая и составляет менее 2%. «При этом в целом по стране гибель озимого рапса находится на уровне 10%. Это достаточно неплохие цифры. С учетом подкормки и того, что не было холодной затяжной зимы, корневая система растений сформировалась отлично, поэтому мы ожидаем неплохой выход этой товарной продукции. Кроме того, сейчас в Беларуси ведется посадка картофеля, сев льна-долгунца, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и силос», — отметил министр.

Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом к посевной аграрии подготовились лучше, в частности с технической точки зрения. «При непосредственном участии Минпрома и промышленных предприятий нам удалось неплохо активизировать и подготовить технику. Мы накопили больше минеральных, азотистых и фосфорных удобрений, запаслись топливом. Обеспеченность семенами у нас тоже хорошая — более 140% от потребности. На уровне главы государства и правительства все указы и законодательные акты были приняты. Нам осталось исполнить то, что заложено этой базой», — заключил Игорь Брыло.

Источник: http://gp.by

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