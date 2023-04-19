Посетить захоронения на территориях зон отчуждения и отселения можно без специальных пропусков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника с 22 по 25 апреля будет действовать особый порядок. Посетить места захоронений на территориях зон отчуждения и отселения можно без специальных пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Пребывание в эти дни на указанных территориях разрешается с 8.00 до 17.00.

«Обращаем внимание, что территории Наровлянского, Хойникского и Брагинского районов расположены в пределах пограничной зоны. Граждане Беларуси должны предъявить по требованию сотрудников пограничной службы или органов внутренних дел паспорт (вид на жительство), а несовершеннолетние — свидетельство о рождении или паспорт (вид на жительство)», — отметили в ГПК.

Иностранные граждане, намеревающиеся посетить территорию отчуждения, при себе должны иметь паспорт или другой документ, предназначенный для выезда за границу, и пропуск, выданный органами пограничной службы. Госпогранкомитет рекомендует заранее обратиться за получением пропуска. Для этого необходимо оформить заявление, к которому приложить документ для выезда за границу; документы, подтверждающие цель въезда (справка о захоронении родственников); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (0,4 базовой величины).

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