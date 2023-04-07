В минувшую пятницу Президент Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В своем выступлении Глава государства дал исчерпывающие ответы на волнующие наших соотечественников (и не только их) вопросы. Безопасно ли в Беларуси и сохранится ли в стране мир? Как дела в экономике? Продолжится ли тренд на социальную справедливость? Президент назвал условия сохранения независимости и суверенитета: народное единство, историческая память и национальные традиции, самое главное – экономика, социальная справедливость, независимая внешняя политика, обороноспособность государства. Основные акценты и цитаты Послания – в нашем материале.

О суверенитете и независимости

* Тема мероприятия, если ее можно так обозначить в общих чертах, – условия сохранения суверенитета и независимости. Почему я выношу на ваше суждение и на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему?

Все очень просто – никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость.

* Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу! Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим! И рабами не будем!

* Суверенитет означает, что только мы, граждане Беларуси, имеем право говорить о своих национальных интересах и определять национальные идеи дальнейшего развития на территории собственного государства.

* Мы должны просто сегодня сохранить суверенитет и независимость. Поэтому я в основу положил своего сегодняшнего обращения именно это. И мы будем этот суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом.

* Беларусь – это наша земля. Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь, только мы определяем и будем определять стратегию этого развития, только мы несем реальную ответственность за свое будущее.

* Вопросы, которые ставим, касаются каждого белоруса. Темы, которые мы обсуждаем, – от жизни. В центре решений, которые принимаем, – стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего Беларуси, социальная справедливость. Это наши демократические ценности, истинные ценности! Скажу больше, это основа нашей национальной идеи, которую рельефно определило нынешнее время.

О событиях в Украине

* События на востоке Украины (Донбасс) стали продолжением политики уничтожения всего русского.

Идеология фашизма (уже фашизма!) превращается в практику: убийства несогласных и поджоги, в пламени которого горели люди (Одессу вспомните).

* Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война «до последнего украинца», цитирую, в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон! Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами.

* И попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать: «Ну, мы уже прекращали тогда на Донбассе». Другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Всё! Мертво, замерли!

О действиях Польши

* На военные нужды только в 2023 году Польша планирует направить около 21 миллиарда евро, или 3 процента примерно от валового внутреннего продукта. На 70 процентов больше, чем в предшествующем 2022 году. На 70 процентов! Даже американцы себе такого не позволяли роста.

* Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году, то есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня.

* Там же полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Беларуси. Придет время, мы вам выложим это всё…

Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны!

* Министр обороны Польши (тогда же, в конце прошлого года) Блащак: «Если Украина не сможет достигнуть решающей победы на востоке, то НАТО должно серьезно рассмотреть вопрос открытия второго фронта против Беларуси». На одном из закрытых совещаний он агитировал присутствующих к этому!

Об обороноспособности

* Хочу, чтобы общественность, как белорусская, так и западная, знала: белорусский «Полонез» не уступает, а по многим характеристикам превосходит пресловутый «Хаймарс», которыми украинцы воюют сегодня, американское оружие.

* Наша армия получила еще более мощный ракетный комплекс – «Искандер». Это оружие не знает себе равных в мире. Оружие, способное нести ядерные боеголовки. Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Уверен, эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают.

* И должен сказать: надо будет – мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там, за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.

* За все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации как сегодня. За нас серьезно взялись. За кордоном готовят боевиков из числа беглых, на горбу которых НАТО планирует влезть к нам и устроить военную заварушку.

* Хочу напомнить знаменитое выражение одного римского военного историка и теоретика Публия Флавия: «Кто хочет мира, пусть готовится к войне». Но мало кто знает, что фраза имеет продолжение: «Кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов и готовит оружие».

Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать и мир, а не нарушать, не разрушать его…

* Всем силовым ведомствам страны поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, чего бы это ни стоило. И она выполняется.

* Скажу абсолютно откровенно и искренне. Мы говорим: «Родину защитить, Родину защитить…» А я часто думаю: люди, которым я это говорю, – они так это понимают? Они хотят какую-то Родину защитить или нет? Не все это понимают. Поэтому скажу проще: пожалуйста, настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными.

О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси

Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ. Я это всегда вам говорил. Вы иногда слушали, думали свое. Кто-то верил, кто-то не верил. Но сейчас вы верите в то, что мы ответим? Ответим и на всю катушку ответим.

* Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь.

Об уроках 2020 года

* Вы знаете, анализируя события 2020 года, крамольную вещь скажу, извлекая уроки из тех событий, мы совершенно правильно не желаем подобного. Мы не хотим, чтобы это повторилось.

Но если бы не было 2020 года, его надо было бы придумать!

* Мы думали, всё хорошо. Бога за бороду взяли. Живем не хуже, чем другие, особенно соседи, где постоянно штормит. Ан нет. Оказалось, что определенной части общества это не нравится и это не нужно. Какой части и что не нравится – мы сегодня знаем. Но это был очень важный момент в нашей истории.

* А главное, тогда, в 2020-м, мы на зуб, что называется, попробовали их демократию и права человека. Мы поняли на своем горьком опыте: жить спокойно нам не дадут!

О новой Конституции

В тот период времени, когда переход будет к новой власти, даже к новому поколению, нам надо обезопасить страну. Нам надо обезопасить тех патриотов, которые хотят жить в этой стране. Я из этого исходил, предлагая вам изменения в новую Конституцию.

* У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, извините за этот упрек, заинтересован, чтобы ее сохранить. Потому что я в это вложил всю свою жизнь. Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси!

* Конечно, вы сейчас думаете: «Он сейчас скажет, будет он Президентом или нет». Еще раз повторяю небанальные вещи: «Это вы решите, кто будет вашим Президентом».

О Всебелорусском народном собрании, партиях и политическом плюрализме

Когда переход будет к новой власти, даже к новому поколению, нам надо обезопасить страну.

* И депутаты, какую бы партию или общественное движение они ни представляли, прежде всего должны служить людям, а не интересам отдельных олигархов и политиков, тем более зарубежных.

* Иностранных агентов, проплаченных из-за рубежа, в нашем политическом поле не будет. Точка! Равно как и партии власти – тоже не будет. Для тех, кто забыл, с какой программой я шел на первые выборы Президента, напомню: «Ни с левыми, ни с правыми, ни с партией, а со своим народом!» Моя позиция не изменилась.

* Нужно ускоряться. Вы люди опытные, депутаты, сенаторы, высокопрофессиональные, надежные. Вполне способны работать с опережением графика.

О предстоящей электоральной кампании

Мы все должны помнить: легкой избирательной кампании в нашей истории не было никогда и не предвидится.

* В преддверии очередной избирательной кампании мой вопрос к депутатам всех уровней: всё ли вы сделали, что обещали избирателям? Время завершить свои дела еще есть.

Об исторической памяти и национальных традициях

Истоки белорусской государственности – это фундамент нашего суверенитета.

* Для тех, кто обеспокоен темой «русского мира» и кто дрожит от упоминания «русский», скажу просто: русское – это не только российское, это и наше.

* Необходимо выработать единые подходы к интерпретации эпохальных событий. Скажу более конкретно: люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новые поколения белорусов.

* Хатынь, Ола, Борки, Брестская крепость и все места трагедии и подвига белорусского народа, народов СССР – одним словом, народа-победителя – должны стать местом паломничества и преклонения. В первую очередь для наших детей.

* Государственная символика Беларуси – это своего рода хранитель исторической памяти. И тот факт, что государственных символов у нас три: герб, флаг и гимн, а государственный праздник посвящен только двум, наверное, это неправильно. Надо исправить эти недостатки.

Об экономике

Будет экономика – никакие ракеты, вооруженные террористы и прочее нам не будут страшны. Дайте мне эту экономику. Это зависит от вас. Все остальное я решу сам.

* Мы создали государство без олигархов, не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада.

* Вы знаете: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными, ресурсами наряду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден: не получится! Мы выстоим!

* Наши предприятия работают, товары идут на новые рынки, несмотря на все эти санкции. Мы получили рекордное внешнеторговое сальдо почти 4,3 миллиарда долларов (перешагнули даже максимум 2021 года), тем самым сохранив стабильность национальной валюты.

* Я благодарен белорусам, занятым в реальном секторе. В ответ на экономический пресс санкций, подчеркну, абсолютно незаконных, вы снова показали наш несгибаемый белорусский характер. Слушайте: лучше воевать на экономическом фронте, чем так, как там.

* Отраслевые министры должны обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей белорусских предприятий и выйти в этом году на пиковые за последние 10 лет объемы.

* Основополагающая роль принадлежит промышленному комплексу. Здесь поднимать из руин ничего не надо. Средства на развитие есть. Надо больше – изыщем.

О внешней политике в новых условиях

Наш внешнеполитический ответ на всю эту вакханалию – в ускоренном развитии отношений с нашими ближайшими союзниками.

* Так называемый разворот на Восток в нашей политике – это самая что ни на есть разумная реальность, продиктованная духом времени. В конце концов, солнце заходит на Западе, а встает, как мы знаем, на Востоке.

* Знаю, многие задаются вопросом: как жить дальше с нашими западными соседями? Отвечу: не мы закрываем двери в наших отношениях, не мы нагнетаем зашкаливающий градус политической напряженности, не мы бряцаем оружием у границ. Мы открыты для всякого диалога. Вы – наши соседи, европейцы. Мы готовы с вами сотрудничать и делать все то, что возможно в нынешних условиях. Милости просим! Но мы всегда выступали за укрепление мер доверия и безопасности в регионе. И поэтому в свое время выдвинули инициативу Хельсинки-2.

О задачах для управленцев

Только нестандартно мыслящие руководители, энтузиасты способны двигать отрасли и сферы вперед. Нужны люди смелые, которые не боятся брать на себя ответственность, не боятся выходить за границы инструкций, если того требует производственная необходимость.

И если их смелость и риск не связаны с личной выгодой – знаете, о чем я говорю, – и виден результат, то такой стиль управления вопросов у контролирующих органов вызывать не будет.

* Финансовую стабильность в реальном секторе мы сохранили, чистая прибыль и рентабельность предприятий выросли. Сегодня это главные критерии оценки работы руководителя любого уровня.

* Коррупция в нашей стране впредь будет пресекаться жесточайше. Но главная цель мероприятий по проверке деятельности руководителя, предприятия или отрасли – результативная профилактика. Это должны уяснить все, особенно те, кто проверяет.

Об инженерно-транспортной инфраструктуре

Объемы дорожного строительства, ввода жилья, благоустройство населенных пунктов – залог комфортного проживания в регионах.

* Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. Мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги – это наше спасение в наших погодных условиях.

О социальной справедливости

Соблюдение прав граждан Беларуси – незыблемый постулат в нашем государстве.

* В нашей стране все, кто хочет и может работать, работают и зарабатывают.

* Нам удалось в прошлом году повысить (заработную плату. – Прим. ред.) как в реальном секторе, так и в бюджетной сфере (в номинальном выражении на 13 процентов). Это позволило обеспечить зарплаты выше уровня инфляции учителям, работникам культуры и соцобслуживания.

* Мы всегда помним о наших стариках. Пенсии в прошлом году повышались трижды.

* В целом рост доходов в этом году должен превысить 4 процента в реальном выражении. Мы это выдержим.

* Все решения по регулированию цен приняты. Да, они жесткие. Вы знаете мой принципиальный подход: никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей. Это первое. И второе: белорусы не должны расплачиваться за «пустые» доллары, как это делает сегодня весь мир.

* Да, для принципиально неработающих и беглых тарифы установлены по полному коэффициенту. Я прошу Комитет государственного контроля проверить, так ли это. Установить установили, а что на самом деле? Часть общества уже от меня требует, особенно по беглым. Родственники в шоколаде, собственность этих беглых не тронута. Они сегодня теракты совершают. Мы, конечно, торопиться здесь не будем, но в этом есть вопрос.

* Но для населения повышать платежи более чем на 5 долларов в эквиваленте не планируем.

* Мы привыкли к чистым улицам и дворам, нам нужна качественная вода, отопление, ровные дороги и так далее. Это тот минимум, от которого никто не захочет отказаться.

О развитии регионов

Экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным.

* Людям нужна работа там, где они живут. И реализация в текущей пятилетке принципа «один район – один проект» призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения.

* Будем переходить от точечной поддержки отдельных регионов и предоставления индивидуального пакета льгот, как это в Оршанском районе, юго-восточных районах Могилевской области, к реализации подхода «чем дальше от Минска и областных центров, тем больше льгот и преференций».

* Люди не должны ехать в областной или районный центр и часами сидеть в очередях для решения своих вопросов. В частности, следует активно развивать единый портал электронных услуг и повышать доступность к нему независимо от места проживания.

О медицине

Здравоохранение в ближайшее время встряхнем так, что пыль посыплется.

* На особом контроле – производство белорусских лекарственных препаратов. Их долю необходимо постоянно повышать, ассортимент – расширять. Такие же требования к отечественным технологическим инновациям и оборудованию.

* Здравоохранение Беларуси в ближайшее время встряхнем так, что пыль посыплется… Надо, чтобы в участковых больницах, в районных больницах мы видели наших старушек и стариков. Туда надо прежде всего посмотреть. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если мы хотим равенства и справедливости и хотим считаться социальным государством.

* Все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности. Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле.

* Еще важнейшая задача здравоохранению – четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предупреждение. Все должны проходить обязательную диспансеризацию. Это ответственность не только врачей, но и каждого из нас.

О демографической безопасности

* Мы обеспечиваем многодетных. А ведь тысячи фактов, когда мы для детишек деньги отдаем, а они родителями пропиваются. Вы знаете, что многодетные семьи – это не всегда шоколад. Чего бы это нам ни стоило – Правительству и губернаторам решить эту проблему. Если вы видите, что семья пропивает эти средства и до детей не доходят, примите решение на месте и обеспечьте детей! Сделайте, чтобы детям попадали эти льготы. Чтобы эти безумные родители-алкаши не получали эти деньги на руки, если они этого не заслуживают.

* Любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном, культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона.

* Культ полноценной семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов. Только так мы сможем быть уверены, что следующие за нами поколения будут прирастать, а значит, крепко держать суверенитет в своих руках и гарантированно жить в мире.

* Надо разрушать стереотип: либо карьера, либо семья. Сегодня в государстве созданы все условия, чтобы женщина могла реализовать себя как мама и как профессионал. И такие примеры есть. И День отца сделали в прошлом году праздником.

Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть больше, значительно больше. Это важнейшее условие суверенитета.

* Надо сконцентрироваться на главном. Первый ребеночек родился – радуется пускай семья. Мы поучаствуем чем-то. Второй – тоже радуйтесь еще больше. Третьего – мы должны собраться и помочь этой семье. А пятый – я и не говорю. Но я это делаю.

Об образовании

Отечественное образование должно отвечать запросам белорусской экономики.

* Вся система образования должна быть устремлена в будущее, формировать работника нового типа – грамотного, гибкого, инициативного, готового жить и трудиться в открытом информационном обществе. Касается всех специальностей – от комбайнеров и строителей до врачей.

* Воспитать патриота может только патриот. В этом у нас колоссальное упущение. Надо встряхнуть наш ректорский корпус.

Источник: http://gp.by

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