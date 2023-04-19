Минобороны США, фармакологические корпорации и другие представители «цивилизованного» Запада почти два десятка лет ставили на украинцах чудовищные медицинские опыты.

Странные эпидемии

Впервые военные биолаборатории по­явились на Украине в 2005 году, сразу после «оранжевой революции» и прихода к власти Виктора Ющенко. Пока активисты майдана танцевали праздничный гопак, новый президент, чья вторая жена родилась в Чикаго, абсолютно не препятствовал открытию на Украине американских «фабрик смерти». Сразу в несколько областей были завезены штаммы смертельно опасных вирусов. Но прессе, как и общественности, об этом ничего не сообщили. Поэтому люди, жившие вблизи лабораторий, даже не подозревали, что прямо по соседству ведутся работы с вирусами бубонной чумы и сибирской язвы. Да, в 2009 году около 500 человек умерло в Тернополе из-за совершенно нехарактерной для этих мест геморрагической пневмонии, но предположения о том, что эпидемия связана с деятельностью американских военных, даже не возникло.

Завеса тайны была такой, что Виктор Янукович, в бытность президентом, вообще узнал о существовании биолабораторий только в середине 2013 года и чуть ли не случайно – из записки Минздрава. Он начал процесс закрытия «адских фабрик», однако уже в ноябре на его голову вдруг обрушился Евромайдан…

Утечки информации пошли при Петре Порошенко. И были они вынужденными. С 2014 года на Украине стали фиксироваться странные эпидемии, казалось бы, давно побежденных болезней. Например, то тут, то там отмечались сотни случаев холеры с летальными исходами.

В 2015-м – вновь напомнила о себе геморрагическая пневмония и вновь в Тернополе. В 2016-м – в Харькове почти 400 человек скончались от непонятной инфекции, которую позже идентифицировали как свиной грипп. Но пандемия этого вируса была аж в 2009-м, и тогда же во всем мире закончилась. С чего ему вдруг появляться на Украине?

В 2017 году странные вспышки гепатита А со смертями фиксировались сначала в Николаеве, затем в Одессе, Запорожье, Харькове и еще восьми областях. Во многих из них вели свою деятельность биологические объекты США. Однако официальная причина эпидемии так и не была названа.

В 2018–2019 годах на Украине бушевала корь. Счет количества заболевших шел на сотни тысяч человек. При этом в сопредельных странах случаев фактически не было, а на самой Украине крупнейшие очаги снова выявлялись именно в тех местах, где работали американские биолаборатории.

Нечего народу много знать

Как раз в 2019 году у руля в Киеве встал комик Владимир Зеленский. И он не только не запретил деятельность крайне опасных биологических объектов, но и стал активно жать руки американским господам. Так что работа «адских фабрик» даже усилилась. Причем ни с какими проверками в лаборатории нагрянуть было нельзя – заокеанские хозяева попросту не пускали украинских ученых даже на порог, мотивируя это соображениями безопасности.

Впрочем, поскольку «странных» случаев становилось все больше, группа народных депутатов Верховной рады отправила Зеленскому несколько запросов с требованием объяснить, почему на территории страны функционируют иностранные биологические объекты, которые, возможно, скрыто тестируют опасные вирусы на украинцах. Бывший паяц на неудобные запросы очень долго не реагировал, а затем от них решительно отмахнулся, направив премьер-министру. Тот же, копируя своего начальника, спустил их еще ниже… – в Минздрав, то есть туда, где собственно и наживались на программах биотехнологического «сотрудничества» с США.

И уже чиновники, призванные стоять на страже здоровья украинцев, на запросы отвечали невнятно и непоследовательно. То писали, что никаких военных лабораторий на территории Украины нет, то признавали, что они вроде бы есть, но не ведут никакой хозяйственной деятельности. Да что вы говорите?! Правда, что ли! При этом вопросы, кто, зачем и по чьей указке развалил, закрыл и уничтожил санитарно-эпидемиологическую службу страны, в их Минздраве вообще проигнорировали. Еще бы, ведь разгромили ее отнюдь не за ненадобностью, а чтобы не мешать американцам ставить на украинцах «грязные» (запрещенные конвенциями) опыты.

К слову, посольство США на Украине оказалось куда смелее своих подопечных. В апреле 2020 года на депутатское обращение там ответили, что Минобороны США в сотрудничестве с украинским правительством «работает над мирным изучением опасных вирусов» на Украине. Еще раз: сами американцы в 2020 году спокойно говорили о наличии своих биологических баз по всей территории «желто-голубой» страны, как и о том, что там проводят эксперименты с опасными вирусами, а Зеленский на это преступно закрывал глаза. Зато после того как нардепы Верховной рады обнародовали ответ звездно-полосатого представительства, так называемый президент, по указке все того же посольства США, ввел против неудобных депутатов санкции. Демократия во всей красе!

Превратил страну в биополигон

Еще больше данных всплыло с началом боевых действий между Россией и Украиной. Американцы принялись спешно вывозить оборудование и документы, но не везде им удалось тщательно замести следы.

В феврале американские военные ученые, работающие на Украине, отчитались в Пентагон, что им пригодились недавно завезенные патогены оспы. Поскольку удалось вклиниться в геном вируса и изменить его так, чтобы он определялся как коронавирус. Помимо того что такая маскировка затрудняет или вовсе исключает правильную постановку диагноза, а значит и убивает шансы на излечение, так еще и антидота к искусственно измененному вирусу нет. А давно существующий – против натуральной оспы – не подходит.

Недавно всплыла информация, что известнейшие фармгиганты Pfizer, Moderna, Merck&Co испытывали на Украине свои медпрепараты. Официальный Киев разрешал им (наверняка за хорошее вознаграждение) не соблюдать нормы безопасности, выбрасывать из исследовательских программ десятки обязательных пунктов и сразу переходить к тестированию на людях. В частности, вакцины от коронавируса в первую очередь опробовали на украинских военнослужащих в зоне АТО. «Большая фарма» таким способом значительно сокращала расходы на предварительные исследования, а Зеленский и его шайка наверняка богатели на взятках.

Недавно всплыла информация, что известнейшие фармгиганты Pfizer, Moderna, Merck&Co испытывали на Украине свои медпрепараты: не соблюдали нормы безопасности, выбрасывали из исследовательских программ десятки обязательных пунктов и сразу переходили к тестированию на людях

Не были внакладе и американские военные. Их интересовало создание биологического оружия. Причем хитрого. Такого, которое сможет уничтожать людей избирательно. Например, какую-нибудь конкретную этническую группу. Скажем, славян. Не затрагивая никакие другие группы и, прежде всего, самих американцев. С этой целью в биолабораториях работали с ДНК-материалами украинцев и возбудителями чумы, холеры, туляремии, лептоспироза, энцефалита, сибирской язвы, бруцеллеза, Конго-крымской геморрагической лихорадки. В какой-то момент происходили «нечаянные» утечки, и ничего не подозревающие украинцы, в том числе женщины и дети, становились подопытными кроликами. Минздрав же в этих ситуациях тщательно фиксировал и передавал американцам данные о том, как проходило лечение, сколько было смертельных исходов, а также о результатах вскрытий, случаях возникновения резистентности к антибиотикам и выработке антител. И все это в преломлении на разные регионы Украины, ведь этнический состав в них разнится.

Также стали известны факты чудовищных преступлений в Харьковской области, где с 2019 по 2021 год американцы ставили опыты над пациентами психиатрических больниц. По сути, беспомощным больным принудительно давали экспериментальные нейромодуляторы. Часто такие препараты приводили к необратимым поражениям центральной нервной системы. То есть превращали людей в овощи.

Но что до этого пану Зеленскому? Над ним американцы с британцами ставят свой эксперимент – смертельный уже для всей Украины как государства.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. Продолжение следует

Источник: http://gp.by

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