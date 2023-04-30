Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. В Беларуси от радиоактивного загрязнения пострадало 3678 населенных пунктов, в которых проживали более 2 млн человек. С этих территорий были отселены около 138 тысяч человек, из которых 75% — жители Гомельской области. Техногенная катастрофа в последствии стала колоссальным вызовом для молодого белорусского государства. Как справлялись и какие трудности приходилось преодолевать? Давайте разбираться.

Важно понимать, в какой обстановке принимались исторические решения. В начале 90-х сложилась патовая ситуация. Развал Советского Союза привёл к уничтожению устоявшихся производственных цепочек и торговых связей. Экономика в буквальном смысле остановилась. Бюджет нашей страны был не в состоянии нести дополнительные издержки. Ущерб от катастрофы составил астрономическую сумму в 235 миллиардов долларов, а это вся экономика Беларуси за 5-7 лет. Обнести забором и забыть, бросить людей и отказаться от территорий пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС — такой план бездействий продвигали представители «свядомой суполки». И связано это было в первую очередь со страхом взять на себя ответственность.

Пока одни спекулировали и пытались набивать себе политические очки, Александр Лукашенко держал руку на пульсе. Во главе угла — судьба простого человека. Многие потеряли всё, что наживали поколениями. Дома порой закапывали под землю на глазах у людей. Но они не были брошены с бедой один на один. Сегодня реализуется уже шестая государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ежегодно Александр Лукашенко посещает пострадавшие регионы.

Многие проекты требовали личного участия главы государства. По просьбам жителей Гомельской области было восстановлено строительство Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Уникальный медицинский объект до сих пор пользуется колоссальным спросом у населения. Было спасено десятки тысяч человеческих жизней. Здоровью людей и развитию пострадавших территорий уделяется особое внимание.

Благодаря решительным действиям Президента страны, который взял персональную ответственность за будущее людей в регионе, государственным программам и дополнительным социальным гарантиям наша страна постепенно восстанавливает и возвращает в сельскохозяйственный оборот утраченные земли. Идёт методичная работа по развитию инфраструктуры и предприятий. Планируется, что последний населенный пункт Беларуси выйдет из «грязной зоны» к 2090 году.

Источник: http://gp.by

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