Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Экономические санкции уже изрядно набили оскому. От одного упоминания становится смешно и грустно. Западные рестрикции, судя по всему, достигли своего предела. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что они не в состоянии согласовать очередной санкционный пакет. С чем это связано и как обстоят дела у белорусской экономики под прессом демократии. Давайте разбираться.

Уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что западные санкции провалились и даже в большей степени повлияли на брюссельских стратегов. Беларусь в кратчайшие сроки смогла диверсифицировать рынки сбыта и форсировать работу над импортозамещением. Насыщенный график официальных визитов Александра Лукашенко и работа правительства в связке с отечественными предприятиями дали конкретные результаты. С 2 мая нацбанк снижает ставку рефинансирования до 10%.

– По мере снижения инфляции будет снижаться, и процентная ставка и по коммерческой ипотеке и соответственно это будет улучшать доступность к этим кредитам. В основе снижения ставок и возможности расширения доступности кредитов лежит макроэкономическая сбалансированность и, в частности, ценовая стабильность, – Павел Каллаур.

Снижение ставки рефинансирования – это в первую очередь дешёвые кредиты для предприятий и возможность развивать и модернизировать производство. Снижаются и проценты по кредитам для граждан страны. Несколько раз в месяц уменьшается стоимость топлива. Может показаться, что одна копейка роли не играет, но на самом деле каждый километр транспортных услуг заложен в стоимость наших товаров. Стабильная ситуация в экономике позволяет в полной мере обеспечивать высокий уровень социальных гарантий для населения. Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая. Это при том, что нам открыто обещали голодные бунты и разорённые предприятия. На практике сработал эффект бумеранга.