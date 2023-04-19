КОР: Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». В Гомеле направили в нужное русло энергию и амбиции пассионарных специалистов. По инициативе председателя облисполкома Ивана Крупко уже год реализуется проект «Школа молодого руководителя». Социальный лифт для тех, кто готов брать на себя ответственность, уже даёт конкретные результаты. Занять высокие должности на предприятиях региона можно благодаря абсолютно прозрачному алгоритму. Давайте разбираться.

Каждый потенциальный участник проекта проходит серьёзный отбор. Тут действительно не место случайным зевакам. Мотивацию и квалификацию кандидатов проверяют в ходе собеседования. Лучшие из лучших отправляются за практическим опытом к руководителям передовых хозяйств. Одна из ключевых задач – работа с кадрами.

Хороший руководитель – это в первую очередь его команда и коллектив. На подготовку высококвалифицированных кадров обращает внимание и председатель облисполкома:

– Мы создали возможности. У нас есть сельскохозяйственные учреждения, наши ССУЗы – там, где готовятся агрономы, ветеринарные врачи, инженера, зоотехники. Мы можем набор расширить и его профинансировать по любой специальности. Самая главная задача – у нас сейчас получается негативная обстановка в том, что руководители сельхозпредприятий и заказчики номинально не несут ответственности за подготовку кадров. Вот мы вы должны понимать будем очень жестко спрашивать руководителя, что он сделал за год.

Иван Крупко лично курирует проект, контролирует процесс подготовки и результаты участников. Около года назад выпускником первого потока Школы молодого руководителя стал Александр Круподеров. Под его руководством на предприятии ОАО «Хальч» Ветковского района выросли показатели производства и закрыты кадровые вопросы. Аналогичных результатов планирует добиться и участник нового набора Александр Рева:

– Спросили: готов не готов? Я сказал, готов всегда, мне ничего вообще не страшно, как бы ко всему всегда готов. Молодой, что надо стремится к чему-то. Мечты, конечно, самореализоваться, показать себя, кто ты есть, что есть молодые честные, перспективные люди, и я хочу получить опыт, чтобы быть хорошим руководителем и подтянуть с собой людей.

Обучение молодых руководителей не заканчивается во время стажировки. Развитие современных технологий диктует свои правила. Для достижения успехов на предприятии необходимо держать руку на пульсе и ежедневно следить за трендами в сельском хозяйстве.

– Молодому руководителю первые 2-3 года надо находить время, хотя бы полчаса в день, чтобы получить какие-то новые знания. Самообразование никто и никогда не отменял, и развиваться в дальнейшем. И ставить себя, что мы знаем всё – так не бывает. Всегда можно найти что-то новое, что можно применить для эффективной работы и эффективного производства. Имея любую специальность, можно стать эффективным руководителем. Успехов, – Сергей Бартош.

Обеспечение продовольственной безопасности страны – на сегодняшний день одна из стратегических задач. Важно не только накормить своих граждан качественными продуктами, но и продуктивно сработать на экспортном направлении. Проект, реализуемый в Гомельской области, позволяет обеспечить предприятия региона высокомотивированными и квалифицированными руководителями. Каждый из вас может попробовать свои силы. Но надо помнить – легко не будет.

Источник: http://gp.by

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