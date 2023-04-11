Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «ПравдаБлог». Беларусь получит весомый аргумент в диалоге с западными партнёрами. К сожалению, язык дипломатии утратил свой вес и мир скатился до диалекта силы. История последних десятилетий демонстрирует, что именно ядерное оружие является гарантом неизменности международно-признанных государственных границ. Давайте разбираться.

Фактически за размещение в Беларуси тактического ядерного оружия стоит благодарить ястребов Белого дома. На протяжении десятилетий именно они создавали условия для решения, которое приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин. Геостратегический баланс в регионе, который выстраивался ещё при СССР, был полностью уничтожен. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договорённостей по ПРО. К 2019 году развалили соглашение по ДРСМД. Президент Беларуси уже тогда дал чётко понять, что мы не будем пассивными наблюдателями эскалации у наших границ.

Важным моментом является получение белорусскими военными профильных компетенций и доступ к системам доставки ядерного оружия. Экипажи прошли соответствующее обучение и на боевое дежурство уже заступили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Тот случай, когда мы не стесняемся своего оружия, а даже гордимся его наличием. Тактическое ядерное оружие, размещаемое в Беларуси, исключает военное вторжение на нашу территорию.

Диалог на понятном для Запада диалекте стал последствием исчерпавших себя миротворческих инициатив белорусской дипломатии. На протяжении нескольких лет официальный Минск предлагал сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновений для формирования справедливой архитектуры безопасности. Все ведь прекрасно понимали, куда движется ситуация. Ответственность за эскалацию ядерной напряжённости в регионе полностью лежит на последовательной политике Вашингтона. Беларусь в данном вопросе вынужденно отвечает на складывающиеся обстоятельства. Вести диалог о мире под ядерным зонтиком — весьма прагматичный подход в нынешней геополитической ситуации.

Источник: http://gp.by

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