Совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи. Посещение церкви, приготовление традиционных блюд, посещение кладбища на Радуницу – обязательные мероприятия в праздничные дни. Чтобы подготовка к праздникам и само торжество были не только комфортными, но и безопасными, рассказываем о важных правилах, которые необходимо соблюдать обязательно.

В первую очередь, будьте осторожны при зажигании свечей в подсвечниках: закатывайте рукава одежды, крепко подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы избежать попадания на них огня. Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом со своей и вашей одеждой. Под свечой держите кусочек бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу. Также старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, которые держат в руках зажженные свечи. Не стоит забывать об опасности зажженных свечей и дома. После того, как вы зажгли церковную свечу, поставьте ее в несгораемую подставку (металлический или керамический подсвечник) на значительном расстоянии от одежды и легковоспламеняющихся предметов. Подсвечник должен стоять устойчиво и не шататься, а свечи в нем должны быть надежно закреплены. Также зажженные свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Буда-Кошелевский РОЧС