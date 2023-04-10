Начальник управления по противоборству киберпреступности главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Алексей Новаш рассказал журналистам о новом виде мошенничества в Telegram, передает корреспондент БелТА.

«На сегодняшний день появился новый способ кибермошенничества. Если мы раньше слышали, что взламывали страницы в соцсетях (как правило, в Instagram) и просили от имени друзей перевезти какую-то определенную сумму денежных средств под различными предлогами, то в марте появился способ, связанный с несанкционированным доступом к аккаунтам в Telegram», — рассказал Алексей Новаш.

Алгоритм мошенничества остался тем же. «Мошенники получают доступ к аккаунту в Telegram, от имени взломанного направляют в адрес лиц, которые находятся в его абонентской книге, призывы: «окажите, помощь, содействие, переведите какую-то определенную сумму», — отметил начальник управления.

При этом проблема кроется в том, что, погружаясь в цифровой мир, многие просто перестают между собой общаться в реальном мире. Именно этим и пользуются мошенники.

Источник: http://gp.by

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