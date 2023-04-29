Разгар весны делает Первомай лучшим днем в году для празднования труда и мира. На мероприятие собрались профсоюзные лидеры района, председатели первичных профсоюзных организаций, представители трудовых коллективов.

С приветственным словом и поздравлениями к присутствующим обратилась председатель Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева.

В преддверии праздника профсоюзы традиционно чествуют трудовые династии. В этот раз на сцену для вручения грамоты и сертификата поднимались представители династии Седро-Глазуновых из филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

Татьяна Бурнышева вручила грамоты Президиума Совета Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов за активное участие в работе по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза и в связи с праздником 1 мая председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Юбилейный-АГРО» Галине Глузд, председателю первичной профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино» Ирине Роговой.

Ирина Рогова поздравила и вручила сувениры участникам районного этапа 8-го Республиканского вокального конкурса среди ветеранов «Песни Победы» Надежде Кошлачевой, Татьяне Пашкиной, Светлане Разумовой, Тамаре Поповой.

Замечательным продолжением праздника стало выступление приглашенных гостей — Рубины Язепчук и Андрея Федяй.

Фото Дарьи Цитриковой