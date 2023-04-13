Уже в это воскресенье православные будут встречать самый важный праздник христианского мира — Пасху. Корреспондент БелТА узнала у насельницы Свято-Елисаветинского монастыря города Минска монахини Хионии о православных суевериях, традициях провозглашения Воскрешения Христова и глубоком смысле праздника.

Правда ли, что украшать яйца к Пасхе запрещается?

В интернет-пространстве можно встретить информацию о запрете церковным каноном украшения яиц. Мол, это нерелигиозно и превращает великий праздник в бутофорию. Монахиня Хиония разуверила нас в этом. «Кулич и яйца — основная традиция Пасхи. Украшать яйца можно как угодно, насколько хватит фантазии. Здесь со стороны церкви нет ограничений. Семьи, храмы, монастыри — каждый вкладывает свою душу в испечение куличей, украшение яиц. Разве может такое запрещать церковь? Это все традиция — не религиозный канон», — рассказала насельница Свято-Елисаветинского монастыря.

Точно так же, как яйца можно украшать на свой вкус, куличи каждая хозяйка может печь по своему рецепту. Во многих семьях рецепт пасхального кулича передается из поколения в поколение. Некоторые держат свои рецепты в секрете. Пример тому Свято-Елисаветинский монастырь, который славится своим монастырским куличом. Его рецепт обитатели монастыря старательно оберегают и хранят в тайне.

Дает ли церковь какие-то указания насчет подготовки пасхального стола и времени, отведенного на эту подготовку?

Монахиня Хиония отметила, что каждый к Пасхе готовится самостоятельно из расчета свободного времени. Церковь ни в чем не ограничивает. «Кому-то надо испечь десять куличей, кому-то одного хватает. Кому-то надо несколько десятков яиц покрасить, кому-то и трех достаточно. В этом нет никакого канона, никаких запретов. То же самое касается времени подготовки. Одна хозяйка может испечь кулич в пятницу и прийти утром в храм для освещения. У другой хозяйки никак не получается заранее. Она, например, печет в субботу вечером или ночью и приносит освещать в воскресенье утром на светлой заутрени. Это не запрещается и никак не порицается. У кого как получается», — прокомментировала она.

Пасху надо обязательно встречать в храме?

Монахиня Хиония во время беседы акцентировала внимание на том, что прикоснуться к пасхальному празднику можно только в храме. Всякому крещеному человеку, даже если он не воцерковлен, то есть не посещает регулярно службы, не имеет привычки исповедоваться и причащаться, следует в Великое Воскресение прийти в храм. Монахиня рекомендует посетить храм еще в субботу и отстоять ночную службу, поучаствовать в крестном ходе. Служба короткая, но очень радостная и светлая, наполненная необыкновенной благодатью. «Пасха — это праздник праздников в православном мире. Это самое сердце православной жизни. Господь до нас претерпел такие страшные муки будучи человеком: унижения, избиения. Это буквально происходило с ним, когда он был человеком. Для чего он это терпел? Чтобы дать нам свободу от греха. Чтобы мы могли прийти в храм, получить на исповеди разрешение от грехов и надеяться на то, что в конце жизни наша душа попадет в Царство небесное. Это очень важный момент, средоточие православной жизни», — посвящает в религиозный смысл праздника монахиня Хиония.

Она задается вопросом, как не прийти и не сказать спасибо Господу за то, что он претерпел за каждого из нас такие муки и дал возможность надеяться на спасение.

В храм с благодарностью и мыслями о прощении

Свою мудрость монахиня Хиония черпает из «Псалтыря». В книге большого объема, но очень глубокого духовного содержания можно найти ответы на все случаи жизни. Две ключевые мысли, заложенные в ней, в том, что Бога нужно за все благодарить и у Бога нужно просить прощения за то, что слабая человеческая природа не позволяет исполнить все, о чем Он просит в своих заповедях. Насельница Свято-Елисаветинского монастыря относит этот глубокий смысл в том числе к Великому Воскресению. «Приходя в храм, благодарите Бога за все. За то, что вы ходите на своих ногах, что у вас целы руки, что у вас есть дом, работа, семья. Благодарить надо за то, что у вас есть, и за то, чего у вас нет. Он знает, что для вас полезно. Вы чего-то хотите, но оно может быть вам неполезно. В то же время надо просить прощения, что вы не такой, каким Господь хочет вас видеть. А каким хочет видеть, спросите вы? Господь хочет нас видеть такими, чтобы мы всегда были с ним, чтобы помнили о нем, чтобы просили его о помощи, что бы ни делали. С этим и надо приходить в храм, причем не только в Пасху, но на любой праздник в любой день», — наставляет монахиня Хиония.